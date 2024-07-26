人民网北京7月26日电 （记者杨曦）7月26日，在国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，国务院国资委企业改革局局长林庆苗在会上表示，国资委将健全国有企业与民营企业等各类企业合作的制度规则，继续开展国有企业民营企业协同发展、项目推介对接。

林庆苗表示，进一步发挥国有企业引领带动作用，促进国企民企协同发展，是国企改革深化提升行动的重点任务，也是构建高水平社会主义市场经济体制的重要基石。近年来，国资委在积极构建新发展格局、推动高质量发展进程中，扎实推动国有企业与民营企业相互促进、协同发展。归纳起来，有“四个合作”：

第一个是资本层面合作。国企改革深化提升行动以来，中央企业积极与民营企业等社会资本开展股权合作，金额超过3900亿元。截至目前，中央企业对外参股投资各类企业超过1.3万户，国企民企在资本合作上取得了重要进展。

第二个是产业链合作。中央企业开展共链行动，与产业链上下游企业共同补链、延链、固链、强链，带动超过5700家经营主体协同发展。每一家“链长”企业的背后，都有很多民营企业的参与和配合。

第三个是供应链协同合作。中央企业采购工作中，通过降低采购门槛、减少交易成本等，有力扶持民营企业发展。目前中央企业直接带动的供应链上下游200多万户企业中，96%是民营中小企业。

第四个是科技创新合作。在战略性新兴产业和未来产业重点领域，中央企业牵头建设24个创新联合体，与民营企业、高校、科研院所等开展联合攻关，在工业软件、工业母机、算力网络、新材料等方面，突破了一大批具有自主知识产权的关键核心技术，为高水平科技自立自强作出了重要贡献。

林庆苗强调，下一步，国资委将健全国有企业与民营企业等各类企业合作的制度规则，继续开展国有企业民营企业协同发展、项目推介对接，指导国有企业建设协同共赢的供应链生态，鼓励国有企业扩大创新资源开放共享，充分发挥国有企业、民营企业等各类企业资源优势，持续深化合作，实现共同发展。

(责编：杨曦、高雷)

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