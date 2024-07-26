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汇聚各方力量 加强对人工智能的安全守护

2024年07月26日14:15 | 来源：人民网
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人民网北京7月26日电 （记者赵竹青）中国人工智能产业发展联盟（以下简称“AIIA”）安全治理委员会24日宣布启动“人工智能安全守护计划”，将联合各方共同建立AI系统情报共享机制、AIGC真实性和可信赖来源互认机制等，提升国内人工智能技术的服务提供方、使用方的安全防护能力。

中国人工智能产业发展联盟是在国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、中央网信办等部门的指导和支持下，由中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）牵头中国电子技术标准化研究院、国家工业信息安全发展研究中心等单位共同发起成立。

AIIA秘书长、中国信通院院长余晓晖表示，当前人工智能安全治理需要汇聚行业各方智慧和力量，共同完善人工智能安全风险识别方法论，建立更为敏捷、精确的安全风险识别机制，尽早、尽快发现风险，加强人工智能安全评测技术工具的研究，通过技术来治理技术。

“中国还需要和全球一起共同研究，达成更广泛的共识，共同释放人工智能潜力，防范治理风险。”余晓晖说。

AIIA安全治理委员会专家委主任、公安部信息安全等级保护评估中心原副主任、研究员毕马宁介绍，为应对当前人工智能所带来的安全挑战，AIIA安全治理委员会重点围绕人工智能的治理框架、风险管理、内生安全、安全应用开展了大量的理论和技术研究工作。

(责编：赵竹青、高雷)
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