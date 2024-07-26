人民网北京7月26日电 （记者许维娜）7月22日，人民数据基于自主研发的数据确权审查标准，经过审核向2024年6月份提交数据审核申请的企业分别颁发了数据资源持有权证书、数据加工使用权证书和数据产品经营权证书，共向审核通过的20家企业颁发了34份相关证书。

据了解，颁发相关证书是为了解决目前数据领域的安全合规和权属认定问题。人民数据成立于2018年，立足数据要素领域，自主研发了数据确权的108项实质审查标准。拥有数据资源或从事数据业务的机构提出申请后，人民数据专业团队经过初审、复审和公示程序，向审核通过的企业颁发数据确权证书。

获颁证书的企业代表、强联智创（北京）科技有限公司高级副总裁杨光明表示：“人民数据颁发的数据确权证书，不仅是对我们工作的认可，也是对我们在数据权利和责任的明确，有助于宝贵的数据要素在符合制度规范的条件下发挥更大的价值。”

另一位获颁证书的企业代表、北京资原科技集团有限公司总经理肖薇表示：“人民数据帮助我们把业务的核心以数据形式清晰地进行展示。”

湖北数据集团常务副总经理魏欣表示：“人民数据推出数据确权服务，切实为我们区域数据集团开展数据确权登记业务和发展数据要素产业提供了可靠路径。”

作为卫星遥感领域进行数据确权的企业，长光卫星技术股份有限公司副总经理王栋表示；“希望通过数据确权，可以解决卫星数据交易过程中遇到的数据安全、数据真实性和合法性等问题，从而发挥卫星数据更大的价值。”

为了助力数据要素领域高质量发展，人民数据还推出系列培训课程，包括首席数据官、数据资产入表、数据分析师等培训专项，为企业和政府部门培养懂数据、用数据的新型人才，提升相关机构在数据合规、数据安全、数据管理与数据应用等方面综合能力，推进企业数据资源向资产转化。

“数据资源持有权”获颁证书名单：

浙江中国小商品城集团股份有限公司

长光卫星技术股份有限公司

大连德泰控股有限公司

遂昌县供排水有限公司

北京资原科技集团有限公司

广东省聪明鱼供应链有限公司

广东中思拓大数据研究院有限公司

成都锦江优脑察门诊部有限公司

广州众成大数据科技有限公司

张家港保税科技（集团）股份有限公司

环天智慧科技股份有限公司

安徽华印机电有限公司

“数据加工使用权”获颁证书名单：

浙江中国小商品城集团股份有限公司

中运科技股份有限公司

大连德泰控股有限公司

北京智通博瑞科技发展有限公司

广东省聪明鱼供应链有限公司

北京资原科技集团有限公司

北京映潮科技有限公司

广东中思拓大数据研究院有限公司

北京网影脑科医学研究院有限公司

强联智创（北京）科技有限公司

开普云信息科技股份有限公司

北京方寸无忧科技发展有限公司

世纪恒通科技股份有限公司

张家港保税科技（集团）股份有限公司

环天智慧科技股份有限公司

安徽华印机电有限公司

“数据产品经营权”获颁证书名单：

浙江中国小商品城集团股份有限公司

上海鸣应信息技术有限公司

中运科技股份有限公司

大连德泰控股有限公司

北京智通博瑞科技发展有限公司

广东省聪明鱼供应链有限公司

北京资原科技集团有限公司

广东中思拓大数据研究院有限公司

北京方寸无忧科技发展有限公司

上海羽山科技有限公司

深圳市恒天吉科技技术发展有限公司

成都维摩诘科技有限公司

张家港保税科技（集团）股份有限公司

环天智慧科技股份有限公司

(责编：罗知之、高雷)

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