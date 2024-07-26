原标题：积极构建全球零碳能源框架，国际人士称中国贡献令人瞩目

第16届全球碳定价会议近日在京召开，会议重点关注中国、欧盟和美国在推动可再生能源和原子能应用、构建全球零碳能源结构方面所做出的积极探索，以及积累的宝贵经验和提出的可行性解决方案。

此次会议由国际金融论坛(IFF)、 欧洲碳定价工作小组(Task Force on Carbon Pricing in Europe)和保尔森基金会(Paulson Institute)携手举办。会议指出，中国、美国、欧盟等全球主要经济体只有通过积极合作而非对抗竞争，才能高效应对气候变化挑战，顺利实现全球能源转型及温控目标。与会的国际人士称，中国对全球推动能源转型的贡献令人瞩目。

国际金融论坛(IFF)常务副理事长兼秘书长祝宪在开幕致辞中呼吁各方，“在应对气候变化行动的关键时刻，让我们秉承合作与创新的精神；让我们致力于推进关乎人类生存的可持续能源解决方案；让我们致力于为子孙后代创造一个更加可持续的地球。”

此次会议围绕推动构建全球零碳能源结构议题展开，国际金融论坛(IFF)副主席、欧洲碳定价工作小组主席、法国前财长埃德蒙·阿尔方戴利(Edmond Alphandéry)表示，“在我看来，没有什么比中、欧、美三方就这一重大问题展开讨论更重要的了。如果没有美国、中国和欧洲之间的密切合作，人类将无法打赢应对气候变化的战争。”合作而非对抗竞争，才是通往构建全球零碳能源结构并提供有效解决方案的关键路径。

中国在可再生能源大规模部署方面取得的积极成果及其对全球能源转型的重要贡献，获得了与会人员的高度赞扬。

国际能源署(IEA)可再生能源市场和政策高级分析师哈米尔·巴哈尔(Heymi Bahar)在主旨发言中提到，中国的可再生能源装机容量已经占全球总量的40%以上，中国在可再生能源领域的投资是最高，为推动全球能源转型做出了巨大贡献。他还呼吁各方应以更积极的态度，加大对可再生能源部署方面的投资力度，共同推动全球能源结构的绿色转型。

隆基绿能科技股份有限公司战略管理中心总经理谢天表示，光伏发电的成本已经大幅下降，到2050年，光伏发电的成本将比煤电低76%，比核电低73%，比陆上风电低15%。谢天表示，随着中国可再生能源和储能技术持续大规模部署和应用，中国有望在2028年提前实现碳达峰。

与会多位专家就核电在未来构建全球零碳能源结构中的重要作用展开了积极讨论。清华大学能源环境经济研究所副教授周胜表示，目前核电占中国总发电量的5%左右，到2025年，中国将有700亿千瓦的核电在运行，400亿千瓦的在建核电项目。安全、高效运用原子能，将为中国的能源转型起到重要的推动作用。

此外，部分与会专家强调了在大规模部署核电时必须严肃认真地考虑社会大众对于安全性的关切。

美国能源部前副部长、Centrus能源公司前总裁兼首席执行官丹尼尔·庞曼(Daniel B. Poneman)认为，扩大部署核电不能采用类似建造机场那样的粗放型管理模式，而应该采用制造飞机那样精细化的管理方式。庞曼说：“我们必须摆脱大项目粗放管理的模式，才有可能让核电助力应对气候变化和能源转型的特殊需求。”(袁佳薇 夏宾)

(责编：曹淼、李源)

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