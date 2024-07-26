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基础设施REITs迈入常态化发行新阶段

2024年07月26日16:31 | 来源：新华网
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新华社北京7月26日电（记者陈炜伟）国家发展改革委26日发布关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目常态化发行的通知。国家发展改革委投资司负责人表示，这是深化投融资体制机制改革和多层次资本市场建设的重要举措，标志着具有中国特色的基础设施REITs正式迈入常态化发行新阶段。

这位负责人介绍，2020年4月，基础设施REITs试点正式启动。截至目前，国家发展改革委已向中国证监会推荐67个项目（含扩募项目），其中44个项目发行上市，共发售基金1285亿元，用于新增投资的净回收资金超过510亿元，可带动新项目总投资超过6400亿元。据统计，上市基础设施REITs项目已累计向投资者分红超130亿元。

通知在深入总结试点经验的基础上，以构建常态化发行机制为目标，以市场化、法治化为遵循，以制度化、标准化、规范化为原则，全面改进和优化申报推荐制度，进一步明确审核内容和申报要求，扩大推荐资产类型，简化申报推荐程序，压实各方责任。

下一步，国家发展改革委将加强与中国证监会的协同配合，开展系列政策宣传解读，抓紧健全配套制度规范，组织专题培训交流，协同推动常态化发行机制加快落地见效，推动更大规模盘活存量资产、更好促进投资良性循环，更好发挥资本市场服务实体经济的功能作用，助力经济高质量发展。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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