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新能源汽车消费热度持续攀升 调查数据发出多个提示信号

2024年07月26日16:40 | 来源：新华网
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新华社重庆7月26日电（记者 王松涛）中国中小商业企业协会与立信数据研究院近日在重庆发布了2024年二季度中国消费者消费意愿调查数据。调查结果显示，国内新能源汽车的消费热度持续走高，消费者对汽车功能的期望呈现出多样化趋势。调查数据对汽车业界发出多个提示信号，对我国汽车行业健康发展具有较强参考性。

消费者选择新能源车的比重明显高于燃油类汽车

调查结果表明，消费者选择新能源汽车（包括混合动力和纯电动）的比重超过一半，达到53.6%，环比上升5.9个百分点，明显高于选择燃油类汽车的消费者比重（36.2%）。

图表为计划购车消费者对不同类型汽车的选择意向（立信数据研究院提供）

图表为计划购车消费者对不同类型汽车的选择意向（立信数据研究院提供）

调查数据显示，在未来半年内有购车计划的10.8%的消费者中，选择“混合动力”汽车的比例达到39.4%，环比上升3.4个百分点；选择“纯电动”汽车的比例为14.2%，环比上升2.6个百分点；选择“燃油类”汽车的比例为36.2%，环比下降3.6个百分点；而10.2%的消费者表示，尚未确定选择哪种车型，这一比例环比降低2.4个百分点。

立信数据研究院院长潘建成认为，这些数据表明消费者对新能源汽车，尤其是混合动力汽车的消费热情正在不断升温，购车取向决策犹豫不决的消费者所占比重减少，新能源汽车的市场渗透率有望进一步提升。

10万-20万元区间的车型成为消费者首选

在消费者关于购车价格的调查中，超过半数（51.0%）的消费者倾向于选择“10万-20万元”的车型，这一比例环比上升4.4个百分点；20.1%的消费者选择“10万元以下”车型，环比微降0.8个百分点；17.7%的消费者选择“20万-30万元”车型，环比下降2.5个百分点。

图表为计划购车消费者的购车预算（立信数据研究院提供）

图表为计划购车消费者的购车预算（立信数据研究院提供）

调查结果显示，接近九成（88.9%）消费者的购车预算集中在30万元以下。其中，10万-20万元区间的车型成为消费者的首选。分析认为，在当前汽车市场价格竞争日益激烈的背景下，汽车功能的日益多样化对消费者的购车决策产生显著影响。消费者拥有更为多样化的选择机会，越来越多消费者不仅关注汽车的代步功能，还对驾乘体验、智能化水平、社交属性等方面提出了更高要求。

调查数据向汽车业界传递出重要信号

潘建成说，这次调查结果向业界传递出几个重要信号：一是汽车消费数据在很大程度上表明，我国汽车产业会迎来更广阔的发展前景，消费者呈现出的消费需求，将推动汽车行业为经济增长和社会进步做出更大贡献。

二是随着科技不断进步和消费者需求不断升级，汽车行业面临着深刻的变革。新能源汽车凭借其环保、节能等优势，逐渐成为消费者的新宠。混合动力的新能源汽车因其既能满足长途行驶的需求，又能在城市中实现低能耗的特点，受到越来越多消费者青睐。纯电动汽车在技术不断创新的推动下，续航里程逐渐提高，充电设施也日益完善，市场份额不断扩大。

三是消费者对于汽车功能的需求不再局限于传统的代步功能，而是更加注重智能化、舒适性和社交性等方面的体验。在品牌形象方面，消费者更加倾向于选择具有良好口碑和品牌影响力的汽车品牌。

四是未来汽车市场的竞争将更加激烈，汽车企业需要不断创新和提升自身实力，竞争不仅仅体现在成本、价格方面，还将体现在驾乘舒适度、智能化应用水平、续航能力等众多方面。汽车的智能化应用水平已成为消费者关注的焦点。自动驾驶辅助系统、智能互联功能等科技配置，因其能提升驾驶的安全性和便利性，为消费者带来全新驾乘体验而受到欢迎。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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