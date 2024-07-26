“工业母机+”百行万企产需对接活动启动
2024年07月26日17:02 | 来源：新华网
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新华社北京7月26日电（记者张辛欣）记者26日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部部署开展“工业母机+”百行万企产需对接活动，将建立完善产需对接渠道，推动工业母机供需双方在结对攻尖、应用迭代、更新升级、市场拓展等方面达成一批合作项目。活动于2024年7月启动，将持续至2027年底。
工业和信息化部有关负责人介绍，将面向工业母机企业，遴选市场需求迫切、技术水平先进、应用效果明显、推广价值突出的工业母机创新产品，形成供给清单；面向用户企业，征集梳理用户工艺技术要求和设备更新需求，形成需求清单。基于两张清单，支撑活动开展。
据悉，工业和信息化部统筹开展“工业母机+”百行万企产需对接活动，主要依托地方政府、行业协会、重点企业组织。面向重点地区，注重工业母机应用深度拓展；面向重点行业，聚焦重点领域开展精准对接；面向重点企业，提供工业母机企业向用户企业展示创新成果的平台。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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