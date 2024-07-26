我国国际收支货物和服务贸易顺差创年内月度新高
2024年07月26日17:15 | 来源：新华社
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国家外汇管理局最新数据显示
2024年6月
我国国际收支货物和服务贸易
进出口规模39961亿元
同比增长2%
顺差2896亿元，创年内月度新高
我国外贸呈现质升量稳势头
记者：张千千、刘开雄
编辑：秦交锋
设计：刘羽佳
新华社国内部出品
(责编：胡永秋、杨光宇)
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