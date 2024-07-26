新华社北京7月26日电（记者吴雨、张千千）中国人民银行26日发布消息称，为切实保护用户合法权益，更好发挥非银行支付机构服务实体经济作用，近日中国人民银行出台《非银行支付机构监督管理条例实施细则》，并自发布之日起施行。

2023年12月，国务院公布《非银行支付机构监督管理条例》。为落实条例，中国人民银行近日出台了《非银行支付机构监督管理条例实施细则》。实施细则共六章、七十七条，旨在细化条例规定，为支付机构规范健康发展提供有力制度保障。

实施细则明确了行政许可要求，细化了支付机构设立、变更及终止等事项的申请材料、许可条件和审批程序，持续提升监管规则透明度，优化营商环境。同时，实施细则细化了支付业务规则，明确支付业务具体分类方式和新旧业务许可衔接关系，实现平稳过渡。

实施细则规定用户权益保障机制和收费标准调整要求，充分保护用户知情权、选择权。实施细则还细化了监管职责和法律责任，强化支付机构股权穿透式管理，防范非主要股东或受益所有人通过一致行动安排等方式规避监管。

此外，在过渡期安排方面，实施细则明确，已设立支付机构应在过渡期结束前，达到有关设立条件、净资产与备付金日均余额比例等要求。过渡期为实施细则施行日至支付业务许可证有效期截止日，不满12个月的，按12个月计。

中国人民银行表示，下一步将持续做好条例和实施细则贯彻落实工作，督促支付机构以服务实体经济为本，坚守合规底线，坚持守正创新，推动非银行支付行业健康可持续发展。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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