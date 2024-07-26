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两部门优化境外机构投资者境内证券期货投资资金管理

2024年07月26日20:11 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月26日电（记者吴雨、张千千）记者26日从中国人民银行获悉，中国人民银行、国家外汇管理局近日联合发布公告，修订《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》，进一步优化合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者跨境资金管理，推动境内金融市场高水平开放。规定自2024年8月26日起施行。

　　合格境外投资者制度是指允许符合一定条件的境外机构投资者，通过在境内开立资金和证券账户，从境外汇入外币或本币，开展符合规定的证券投资制度。我国于2002年和2011年分别实施了合格境外机构投资者（QFII）制度和人民币合格境外机构投资者（RQFII）制度，为推动我国资本市场对外开放发挥了重要作用。中国人民银行和国家外汇管理局曾多次修订相关外汇管理规定，稳步放松汇兑限制，简化额度管理流程。

　　记者了解到，此次新修订的规定进一步简化了业务登记手续，并完善了即期结售汇和外汇衍生产品管理。规定还优化了账户管理，减少经营主体开展不同类型投资所需开立账户数量，降低其成本负担。

　　在完善汇兑管理方面，规定优化了QFII/RQFII跨境资金流动管理，改进汇出入币种管理原则，以外币汇入的投资本金和收益，由过去只能以外币汇出拓展为可以外币或人民币汇出，进一步满足境外投资者的资金汇兑便利需求。

　　业内人士认为，在当前外部环境下，进一步简化境外机构投资者境内证券期货投资资金管理要求，表明了我国坚定扩大对外开放的决心，有利于增进境外机构投资者投资信心，吸引更多长期资本。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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