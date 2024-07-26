新华社上海7月26日电 题：开放强音汇新质——写在第七届中国国际进口博览会倒计时100天之际

新华社记者周蕊、王默玲

作为世界上首个以进口为主题的国家级博览会，7年来，中国国际进口博览会的“朋友圈”越来越大，新面孔、新科技、新观点汇聚激荡。以进博会为纽带，更多外资企业依然看好中国、坚定投资中国。

中国国际进口博览局副局长孙成海介绍，第七届进博会将于今年11月5日至10日在上海举办。截至目前，签约展览面积已超过36万平方米，已有超过150家企业连续7年签约，书写合作共赢新篇章。

第七届进博会除了“老朋友”如约而至，更有“新朋友”奔赴而来。

来自新西兰的品牌萃斯今年将第一次参加进博会，作为一个今年6月才正式进入中国市场的品牌，其口服美容产品正好赶上了“618”购物节，第一个月的销量就突破了1000万元人民币，这也让品牌方直呼“表现远超预期”。

运动生活方式品牌lululemon也于近日宣布将首次参展进博会，lululemon全球首席执行官卡尔文·麦克唐纳说：“进博会有着举世瞩目的影响力，我们很荣幸能与四海宾朋共赴这场‘东方之约’。”

据介绍，目前有超过50个国家和国际组织确认参加今年的进博会国家综合展，其中，挪威、贝宁、布隆迪等国家以及联合国儿童基金会等国际组织将首次参展。企业商业展中，三菱商事等世界500强企业将首次参展，新材料专区的立邦、英威达和交通出行领域的安波福、阿尔斯通等行业龙头企业首次签约，成为进博会“朋友圈”不断扩容的见证。

在第七届进博会的展前供需会上，参展商与采购商亲密对接，“新质生产力”成为了现场的高频热词。

2024年7月24日拍摄的第七届进博会食品及农产品、医疗器械及医药保健展区展前供需对接会现场。新华社记者方喆 摄

“当前跨国企业都在寻找增长新引擎，中国以创新为驱动、以全要素生产率提升为核心标志的新质生产力，正在全球经济版图里形成新的吸引力。”纽仕兰亚太区首席执行官盛文灏说，今年纽仕兰将以“进博新质”为关键词，紧抓“绿色+数字”两条主线，推动成果在中国落地。

在展区设置上，第七届进博会深度挖掘科技前沿领域的展览展示潜力，为加快发展新质生产力贡献“进博力量”。其中，最引人关注的便是首次设立的新材料专区。目前，确定在新材料专区“首秀”的，有来自美国、日本、德国、新加坡、巴西、意大利等多个国家的世界500强和龙头企业，此外还有一些细分行业的“隐形冠军”企业。

“中国始终是我们全球业务增长和投资的战略重心，首次亮相进博会选择新材料专区，是因为和我们的业务发展方向非常契合。”英威达亚太区尼龙上游业务副总裁李凯说。

作为进博会重要部分的第七届虹桥国际经济论坛，将以“坚持高水平开放，共促普惠包容的经济全球化”为主题，举办主论坛以及相关分论坛，同时将继续发布《世界开放报告2024》和最新世界开放指数，为推动世界共同开放贡献智慧。

2024年7月9日，一名外国参展企业工作人员（左）向采购商介绍企业产品。（陈浩明 摄）

以开放姿态，集纳全球智慧。创新孵化专区旨在为全球的科技型初创小微企业提供展示和交流的机会，自第四届进博会上首次设立以来，已有500多个海外的创新成果亮相进博会的平台。

第一年专区参展企业有73家，第二年增至150家，第三年再增至300家……截至目前，今年创新孵化专区参展企业数量已超过上届，预计将达到350家的新高。第七届进博会创新孵化专区宣介路演暨进博会签约仪式上的这组数据令人印象深刻。

“今年将共计有20家西班牙初创企业亮相进博会创新孵化专区，涉及领域包括数字经济、航天航空、制造技术等。”西班牙创新中心对外事务副总裁安赫尔·普列托说，“此次参展的西班牙初创企业不仅有高科技含量，更重要的是他们有强烈意愿加入中国市场。目前，我们还在与中国各地政府、产业园区进行积极对接，以推动更多项目落地中国。”

“进博会的举办，显示中国以普惠和包容的姿态，同更多国家合作释放发展动能。”中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文说。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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