新华社北京7月26日电（记者熊丰、王思北）为强化公民个人信息保护，推进并规范国家网络身份认证公共服务建设应用，加快实施网络可信身份战略，根据有关法律法规，公安部、国家网信办等研究起草了《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求意见稿）》，并于26日向社会公开征求意见。

起草说明指出，国家组织建设网络身份认证公共服务基础设施，旨在建成国家网络身份认证公共服务平台，形成国家网络身份认证公共服务能力，为社会公众统一签发“网号”“网证”，提供以法定身份证件信息为基础的真实身份登记、核验服务，达到方便人民群众使用、保护个人信息安全、推进网络可信身份战略的目标。

基于国家网络身份认证公共服务，自然人在互联网服务中依法需要登记、核验真实身份信息时，可通过国家网络身份认证APP自愿申领并使用“网号”“网证”进行非明文登记、核验，无需向互联网平台等提供明文个人身份信息。由此，可以最大限度减少互联网平台以落实“实名制”为由超范围采集、留存公民个人信息。

征求意见稿明确使用“网号”“网证”进行网络身份认证方式，并对“网号”“网证”的申领条件、公共服务的使用场景、法定身份证件范围、数据和个人信息安全保护义务等基础性事项作出规定。

征求意见稿明确公共服务平台采集个人信息的“最小化和必要性原则”，明确公共服务平台处理用户个人信息时的解释告知、数据保护等义务，充分保障用户知情权、选择权、删除权等个人信息相关权利。

公众可以通过网站、电子邮件、信函等方式对征求意见稿提出意见建议，反馈截止时间为2024年8月25日。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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