新华社北京7月26日电 题：深化财税体制改革 加快建立健全与中国式现代化相适应的财政制度——访财政部党组书记、部长蓝佛安

新华社记者申铖

财政是国家治理的基础和重要支柱。党的二十届三中全会围绕深化财税体制改革，从健全预算制度、健全税收制度、完善中央和地方财政关系等方面作出重要部署。

党的十八大以来财税体制改革成效如何？新一轮财税体制改革如何推进？财政部门如何抓好改革落实？新华社记者采访了财政部党组书记、部长蓝佛安。

坚持把深化财税体制改革作为新时代财政工作主线

问：党的十八届三中全会以来，按照党中央决策部署，财税体制改革全面发力、纵深推进。站在新的历史起点，如何评价过去十余年财税体制改革成效？

答：这些年，我们坚持把深化财税体制改革作为新时代财政工作的一条主线，接续推进落实党中央部署的改革任务，预算制度改革全面深化，税收制度改革取得重大进展，财政体制改革迈出坚实步伐。总的看，党的十八届三中全会确定的财税体制改革目标基本实现，财政更好发挥了在国家治理中的基础和重要支柱作用，为全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标提供了更坚实的保障，推动我国迈上全面建设社会主义现代化国家新征程。主要体现在三个方面：

一是财政实力不断壮大，财政资源统筹能力显著增强。全国财政收入从2012年的11.7万亿元，增长到2023年的21.7万亿元，接近翻了一番；支出规模从12.6万亿元，增加到27.5万亿元，增长一倍多，集中财力办成了很多大事要事，国家重大战略实施和重点民生领域投入得到有力保障。

二是财政宏观调控日益完善，有力推动高质量发展。坚持税制改革与减税降费协同推进，努力让经营主体“轻装上阵”，让科技创新领域和中小微企业、制造业企业得到更大支持。采取发行特别国债、地方政府专项债券等创新性举措，支持扩内需、补短板、强弱项、防风险，促进经济持续健康发展。

三是政府间权责利进一步明确，有效调动了两个积极性。中央与地方财政事权、支出责任更加清晰，中央对地方转移支付体系更加优化，中央对地方的转移支付规模从2012年的4.5万亿元，增长到2024年的10.2万亿元，增长125%，有力促进区域协调发展和基本公共服务均等化。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央以巨大的政治勇气和强烈的责任担当，带领全党全军全国各族人民开启了气势如虹、波澜壮阔的改革新进程，许多领域实现历史性变革、系统性重塑、整体性重构。在全面深化改革推动下，我国经济在风浪中强健体魄、壮实筋骨，发展质量不断提升，办成了很多大事要事，为中国式现代化建设打下了更为坚实的基础。

党的二十届三中全会立足两个大局，紧扣中国式现代化这一主题，擘画了新征程进一步全面深化改革的宏伟蓝图。这既是党的十八届三中全会以来全面深化改革的实践续篇，也是新征程推进中国式现代化的时代新篇，充分彰显了我们党直面挑战、改革到底的坚强决心和历史担当。

加快建立健全与中国式现代化相适应的财政制度

问：新一轮财税体制改革的总体思路是什么？有哪些重要举措？

答：党的二十届三中全会用较大篇幅对深化财税体制改革作出部署。深化财税体制改革，加快建立健全与中国式现代化相适应的财政制度，在全面系统推进的同时，应突出五个方面：

——聚焦构建高水平社会主义市场经济体制，完善财政体制和税收制度，推动加快构建全国统一大市场，畅通国民经济循环，实现资源配置效率最优化和效益最大化。

——围绕推动高质量发展这个首要任务，积极适应我国产业结构、商业模式、财富分配等变化，创新财税制度，推动加快发展新质生产力，塑造发展新动能新优势。

——着眼完善宏观调控制度体系，坚持系统观念，统筹推进财税改革，加强与其他政策协调配合，增强宏观政策取向一致性，提升宏观调控的科学性和政府治理的有效性。

——坚持以人民为中心，强化财税调节作用，推动健全保障和改善民生制度体系，更好促进社会公平，持续增进人民福祉。

——全面推进建设美丽中国，加强财税制度供给和政策保障，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，加快落实绿水青山就是金山银山理念，以高品质生态环境支撑高质量发展。

具体来看，主要推进三个领域的改革：

第一，健全预算制度，大力推进财政科学管理，提升系统化、精细化、标准化、法治化水平。收入上加强财政资源统筹，支出上深化零基预算改革，管理上更加突出绩效导向，不折不扣落实党政机关习惯过紧日子要求，强化国家重大战略任务和基本民生财力保障，做到“小钱小气、大钱大方”，把宝贵的财政资金用在发展紧要处、民生急需上。

第二，健全税收制度，优化税制结构，促进高质量发展、社会公平、市场统一。研究同新业态相适应的税收制度。全面落实税收法定原则，完善对重点领域和关键环节支持机制，加快建设现代化产业体系。健全直接税体系，完善个税制度，更好发挥调节收入分配功能。

第三，完善中央和地方财政关系，增加地方自主财力，更好调动两个积极性。这要重点从四个方面入手：

一是拓财源，推进消费税征收环节后移，并稳步下划地方；完善增值税留抵退税政策和抵扣链条，优化共享税分享比例。

二是强激励，完善财政转移支付体系，清理规范专项转移支付，增加一般性转移支付，提升市县财力同事权相匹配程度；建立促进高质量发展转移支付激励约束机制。

三是管好债，合理扩大专项债券支持范围，适当扩大用作资本金的领域、规模、比例。建立全口径地方债务监测监管体系，构建防范化解隐性债务风险长效机制，加快地方融资平台改革转型。

四是优事权，适当加强中央事权，提高中央财政支出比例。中央财政事权原则上通过中央本级安排支出，减少委托地方代行的中央财政事权。不得违规要求地方安排配套资金，确需委托地方行使事权的，通过专项转移支付安排资金。

不折不扣抓好落实 分阶段分步骤稳妥推进改革

问：如何抓好全会部署改革举措的落实，让改革的效能充分释放？

答：改革贵在务实，重在落实；落实是否到位，决定了改革的成效。全会绘就了新征程深化财税体制改革的蓝图，财政部将深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，切实增强使命感、责任感、紧迫感，全力以赴、不折不扣抓好贯彻落实。

一是认真学习领会全会精神。深入学习领会习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断，深刻领会和把握进一步全面深化改革的主题、重大原则、重大举措、根本保证，切实把思想和行动统一到党的二十届三中全会决策部署上来。

二是抓紧研究深化财税体制改革的总体方案。对标对表党的二十届三中全会关于财税体制改革的决策部署，科学制定改革任务书、时间表、优先序，分阶段分步骤稳妥推进财税体制改革。

三是坚持不懈以钉钉子精神抓改革落实。财政部将当好改革促进派、实干家，建立健全闭环管理工作机制，涵盖改革方案研究、制订、出台、落实、评估等各个环节，确保改到位、抓到底。针对重大难点焦点问题，组织深入开展调研，广泛听取意见，让改革方案接地气、能落地、见实效，确保改革成果让人民群众更加可感可及。

财政部将把学习贯彻全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，自觉把改革摆在财政工作更加突出位置，深化财税体制改革，加强财政科学管理，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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