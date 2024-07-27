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更好服务实体经济

非银行支付机构监管配套细则发布

2024年07月27日06:06 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京7月26日电  （记者徐佩玉）26日，记者从中国人民银行获悉，为更好发挥非银行支付机构（以下简称支付机构）服务实体经济作用，中国人民银行近日出台《非银行支付机构监督管理条例实施细则》（以下简称《实施细则》），自发布之日起施行。

　　2023年12月，国务院公布《非银行支付机构监督管理条例》（以下简称《条例》）。《条例》是中央金融工作会议之后出台的金融领域首部行政法规，旨在全面加强支付机构事前事中事后、全链条全领域监管，对支付机构的准入、业务规则、监管职责等作出了总体规定。

　　此次发布的《实施细则》旨在细化《条例》规定，为支付机构规范健康发展提供有力制度保障。明确行政许可要求，按照《条例》设置的行政许可事项清单，细化支付机构设立、变更及终止等事项的申请材料、许可条件和审批程序，持续提升监管规则透明度，优化营商环境。细化支付业务规则，明确支付业务具体分类方式和新旧业务许可衔接关系，实现平稳过渡。规定用户权益保障机制和收费标准调整要求，充分保护用户知情权、选择权。细化监管职责和法律责任，明确重大事项和风险事件报告、执法检查等适用的程序要求。强化支付机构股权穿透式管理，防范非主要股东或受益所有人通过一致行动安排等方式规避监管。此外，还规定了中国人民银行及分支机构的处罚权限和措施。

　　《实施细则》对支付机构设置了不同的过渡期时长。根据《非金融机构支付服务管理办法》，支付机构支付业务许可证有效期为5年。由于各支付机构设立时间不同，支付业务许可证到期日也不同。为保障行政许可相对人权利，《实施细则》将过渡期设置为《实施细则》施行日至支付业务许可证有效期截止日。《条例》施行前已设立的支付机构，拟继续从事核准的部分或全部支付业务的，应当向中国人民银行申请换发长期有效的支付业务许可证。此外，个别支付机构需要一定时间调整以满足净资产有关要求，为确保平稳过渡，《实施细则》对净资产与备付金日均余额比例要求也设置了同等时长的过渡期。

　　据介绍，考虑到17家支付机构支付业务许可证分别于2024年7月9日和2025年3月25日到期，距离《实施细则》施行日较近，为保障这两批次支付机构具有充足的准备时间，《实施细则》将其过渡期放宽至12个月。

　　《实施细则》出台后，中国人民银行将严格落实《条例》和《实施细则》有关规定，加强对非银行支付行业的全链条监管，提升法治化、规范化水平，以服务实体经济为本，更好保护用户合法权益。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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