本报记者 李建广

习近平总书记指出：“要加快建设北京国际科技创新中心和高水平人才高地，着力打造我国自主创新的重要源头和原始创新的主要策源地。”

北京中心城区东北约50公里，长城脚下，雁栖湖畔，致力于打造世界级原始创新承载区的怀柔科学城正在加速崛起。

综合极端条件实验装置，是怀柔科学城的科研利器。这里有比地球磁场高出几十万倍的强磁场，有接近地心压力的超高压，有接近绝对零度（零下273.15摄氏度）的极低温，还有把时间“切割”到只有1秒的一亿亿分之一的超快光场。

中国科学院物理研究所怀柔研究部主任吕力介绍，该装置可以使物理实验条件达到极端状态，很多物质科学及相关领域的重大成果，就是在这样的条件下发现的。

依托这个大科学装置，我国自主研发出新一代无液氦稀释制冷机，能满足包括量子计算在内的科学研究极低温的需求，还助力我国科学家首次发现液氮温区镍氧化物高温超导体。

服务国家战略需要，加强科技创新特别是原创性、颠覆性科技创新，怀柔科学城已集聚包括综合极端条件实验装置在内的37个科学设施平台，近年来产出重大科技成果200余项，形成重大发明专利260余项。

原始创新突破，带动产业创新发力。

综合极端条件实验装置运行的多个科研仪器部件由来自数公里外的多场低温科技（北京）有限公司研发。“为贴近前沿科学场景和市场需求，3年前我们把公司从北京主城区搬到了怀柔科学城。”公司总经理丛君状介绍，围绕相关科学设施、实验设备所需，公司定制化研发高端科学仪器设备，现已成长为北京市专精特新中小企业。

落地入驻，提供专业化产业空间；研发攻关，建设技术公共服务平台；培育壮大，产业发展基金跟进……怀柔区优化政策服务，推动上下游协同、产学研携手，高精尖产业项目正在怀柔科学城加速聚集。其中，依托科学城重点打造的高端科学仪器和传感器产业，已吸引300余家重点企业及团队，2023年实现产值16亿元。

产业创新发力，政策创新同步跟进。

围绕产业链完善资金链。怀柔区广泛征集培育符合当地产业发展方向、具有关键技术的项目团队，重点培育初创型科技企业，实施硬科技领域“苗圃计划”，已筛选超200个优质项目纳入“苗圃计划”项目种子库；构建产业基金矩阵，多只基金已投资11亿元，累计支持60多个项目。

聚焦服务科研、产业构建人才链。怀柔区持续做好“科学”“科学家”“科学城”三篇文章，推动实施人才事项“首问负责、快速响应、专员对接”机制，着力完善住房、教育、医疗、商业等城市服务功能，近年来吸引科研人员2.3万人，其中两院院士77人、各领域外籍人才600余人，初步形成全创新链条人才梯队。

登上中国科学院物理研究所怀柔园区五层平台眺望，不远处，中国科学院与“两弹一星”纪念馆静卧山间，加快建设科技强国的梦想正在这片热土蓬勃生长。“着力打造前瞻性、引领性基础研究新高地，着力构建以实体经济为支撑、与基础研究相适应的现代化产业体系，我们将全力服务北京国际科技创新中心和科技强国建设。”怀柔区委书记、怀柔科学城党工委书记郭延红表示。

《 人民日报 》（ 2024年07月27日 01 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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