上半年交通运输主要指标均实现较快增长（新数据 新看点）
2024年07月27日06:37 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京7月26日电 （记者韩鑫）记者26日从交通运输部获悉：上半年，交通运输经济运行持续向好、总体平稳，货运量、港口货物吞吐量、人员流动量等交通运输主要指标均实现较快增长。
上半年，完成营业性货运量269.9亿吨，同比增长4.1%；港口完成货物吞吐量85.6亿吨、同比增长4.6%，完成集装箱吞吐量1.6亿标箱、同比增长8.5%；完成跨区域人员流动量324.1亿人次，同比增长7.4%。
（相关报道见第二版）
《 人民日报 》（ 2024年07月27日 01 版）
(责编：赵欣悦、袁勃)
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