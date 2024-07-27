本报记者 韩 鑫

两个镜头，透视交通运输新气象——

1小时，车流量超7000车次；24小时，超12.5万车次；首周，超72万车次……深中通道甫一通车，便车水马龙。

单日超4亿件，单月保持在23亿件以上，半年突破800亿件大关……上半年，中国快递业务量再创新高，物流畅达、服务全球。

交通运输是经济发展的“先行官”。7月26日，记者从交通运输部获悉：上半年，我国货运量、港口货物吞吐量、跨区域人员流动量等主要指标均实现较快增长，为推动经济平稳运行提供了有力支撑。

出行需求不断释放

盛夏时节，全球第一大港宁波舟山港梅山港区，岸线延绵、巨轮靠泊，自动化桥吊紧张作业，上百辆集卡往来穿梭。覆盖全球的航线网络，支撑上半年港口货物吞吐量超7亿吨。

自暑运启动以来，学生流、旅游流、探亲流相互叠加，各地铁路客流保持高位运行，7月1日至22日，全国铁路累计发送旅客3.07亿人次，预计今年暑运将有超8亿人次在路上。

交通运输部有关负责人表示，从上半年客货运输情况来看，人员和货物高效流动的中国充满生机和活力。

货运保持平稳增长。上半年，完成营业性货运量269.9亿吨，同比增长4.1%。其中，公路完成197.7亿吨，同比增长4%；水路完成47亿吨，同比增长6.3%。

港口货物吞吐量持续增加。上半年，完成港口货物吞吐量85.6亿吨，同比增长4.6%，其中，内贸同比增长2.7%、外贸同比增长8.8%。完成集装箱吞吐量1.6亿标箱，同比增长8.5%。

跨区域人员流动量增速较快。上半年，完成跨区域人员流动量324.1亿人次，同比增长7.4%，相当于每天有超1.7亿人次通过各种运输方式流动。

分方式来看，铁路客运量20.9亿人次，同比增长18.1%；水路客运量1.2亿人次，同比增长5.2%；民航客运量3.5亿人次，同比增长23.5%；公路人员流动量完成298.4亿人次，同比增长6.6%。

投资规模高位运行

八桂大地，西部陆海新通道骨干工程平陆运河建设进展顺利，目前三座枢纽船闸均已进入主体施工阶段，混凝土浇筑量达到93.3万立方米，累计完成投资约340亿元。

水运“超级工程”稳步推进，是交通运输扩投资的生动缩影。今年上半年，我国完成交通固定资产投资1.7万亿元，投资规模保持高位运行，其中水运建设固定资产投资完成1025亿元，同比增长9.5%，成为交通投资中的一大亮点。

工程投资活力更足，设备更新潜力更大。

江苏淮安，中通快递转运中心的智能分拣线上，一个个包裹经系统计算后精准落入集包袋。“去年6月，设备‘上新’后，目前日均处理快递包裹超300万件。”中通快递江苏管理中心总经理金香说，设备更新政府补贴，坚定了上马新设备的决心，如今转运中心辐射62个乡村站点，县乡村三级物流体系更加完善。

浙江永嘉，交运集团与电力部门签订合作协议，在乡镇建设集中充电站，推动城乡公交“油转电”。截至目前，县域新能源公交车达到562辆，占比提升至近60%。

交通运输部有关负责人介绍，2023年，全国拥有铁路机车2万多台、营运汽车1200多万辆、水上运输船舶近12万艘、公共汽电车近70万辆，设备更新潜力较大。下一步，交通运输部将加快实施老旧营运柴油货车淘汰更新、城市公交车电动化替代、物流设施设备更新改造和标准提升等行动。

提升出行服务品质

今年以来，交通运输部多措并举，全力提升人民群众出行服务品质。

提升综合运输服务水平。加快推动各种运输方式协同发展、服务衔接，提高综合运输组合效率，空铁联运“一次购票，一次支付”覆盖70余个中转城市，全国枢纽机场轨道交通接入率超过70%，北京西、北京清河、天津等多个铁路枢纽已实现铁路旅客换乘城市轨道交通安检流程优化，旅客长距离跨方式出行越来越便捷。

加快推进城乡客运发展。因地制宜推进城市公交线路向农村延伸和农村客运班线公交化改造，全国建制村通公交率达52.1%。深入实施城市公共交通优先发展战略，54个城市开通运营轨道交通线路311条。同时，加快发展定制客运服务，全国共开通定制客运线路6500余条，城乡居民出行获得感持续增强。

推动出行新业态规范发展。目前，全国许可网约车平台公司有354家，各地共发放网约车驾驶员证712.6万本、车辆运输证超300万本，群众打车出行更加便利。此外，新能源城市公共汽电车占比持续提升，个性化、低碳化成为群众出行新趋势。

持续改善自驾出行服务体验。持续优化路网运行管理，提升高速公路服务区服务质量，加强拥堵路段监测预警和疏导管控，加快公路沿线充电设施建设。截至6月底，全国高速公路服务区充电桩已超2.7万个，较好满足了日益增长的新能源车出行需求。

交通运输部有关负责人表示，下一步，交通运输部将会同有关部门进一步扩大旅客联程运输服务覆盖面，深化出租汽车新老业态协同发展，组织实施绿色出行创建行动，加强城市交通综合治理，加快推进城乡客运智慧化、定制化、普惠化发展。

《 人民日报 》（ 2024年07月27日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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