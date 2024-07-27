本报北京7月26日电 （记者曲哲涵）25日，99家中央部门集中在本部门网站和财政部网站、中国政府网公开2023年度决算情况。此次公开的决算信息全面、详细、规范，特别突出绩效评价信息公开和政府采购支出公开，反映了财政政策的执行效果。

今年是中央部门连续第十四年向社会公开部门决算。决算公开表共9张。其中，反映所有预算收支口径的收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表等3张表，分类细化至项级科目，能反映财政拨款和其他收入等各项经费来源和支出用途。其余6张表反映财政拨款收支，其中一般公共预算财政拨款基本支出按款级科目细化公开；财政拨款“三公”经费支出按因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费公开全年预算数和决算数。

2023年，中央部门强化预算绩效管理。今年随同中央决算向全国人大常委会报送的项目绩效自评表的数量增加到716个，比上年增加17个；40个重点项目绩效评价报告，随同2023年中央决算报告提交全国人大常委会参阅，涉及资金规模约1490亿元。

“在当前财政收支格局压力不减的情况下，提高财政资金使用绩效的重要性进一步提升”，中国社会科学院财经战略研究院研究员汪德华认为。“《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》明确要求，‘完善国有资本经营预算和绩效评价制度’‘加强公共服务绩效管理，强化事前功能评估’，未来要进一步提升绩效评价的质量，以绩效信息公开为牵引，提升财政资金使用效益，提高财政政策效能。”汪德华说。

政府采购是财政支出管理的重要内容，也是国家宏观调控的重要手段。2016年以来，财政部推动以部门为单位随决算向社会公开政府采购支出情况，既包括整体情况，也包括各部门落实支持中小企业发展等政府采购政策情况。财政部有关负责人表示，今年是政府采购支出情况连续第九年向社会公开，信息公开力度持续增强，更好维护政府采购公开公平公正。

《 人民日报 》（ 2024年07月27日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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