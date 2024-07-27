上半年国内出游27.25亿人次
总花费2.73万亿元
2024年07月27日06:38 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京7月26日电 （记者郑海鸥）记者从文化和旅游部获悉：根据国内旅游抽样调查统计结果，2024年上半年，国内出游人次27.25亿，同比增长14.3%。其中，城镇居民国内出游人次20.87亿，同比增长12.3%；农村居民国内出游人次6.38亿，同比增长21.5%。分季度看，一季度国内出游人次14.19亿，同比增长16.7%；二季度国内出游人次13.06亿，同比增长11.8%。
2024年上半年，国内游客出游总花费2.73万亿元，同比增长19.0%。其中，城镇居民出游花费2.31万亿元，同比增长16.8%；农村居民出游花费0.42万亿元，同比增长32.6%。
《 人民日报 》（ 2024年07月27日 05 版）
(责编：赵欣悦、袁勃)
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