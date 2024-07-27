暑期以来，走进影院观看一部精彩的电影，成为不少消费者的热门选择。各大影城内，暑期档电影海报遍布大厅，预告短片滚动播放，吸引人们的眼球。

从票房数据上看，电影市场捷报频传。7月13日至16日，暑期档电影票房连续4天突破2亿元。据灯塔专业版实时数据，截至7月25日18时15分，暑期档电影总票房突破65亿元。其中，热度排名领先的影片《抓娃娃》票房屡创纪录，截至7月23日16时27分已突破17亿元，并带动两位主演均成为中国影史上票房创新高的男女演员。票房数据接连刷新，不仅反映出人们对优质电影内容的旺盛需求，也展现出中国电影市场的健康增长态势。

党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，“优化文化服务和文化产品供给机制。”电影已成为文化消费的重要选择，不断刷新纪录的电影票房，折射出中国文化消费的巨大潜力和澎湃活力。

今年以来，我国电影市场活力迸发。从春节档到五一档再到暑期档，人们的观影意愿持续保持高位。各大影院优化排期，推出各式优惠活动，北京、上海等地通过发放观影优惠券等惠民措施，吸引更多观众走进影院。“叫座”的销售成绩，离不开“叫好”的创作内容。每逢主要档期，电影市场供给充沛，主题不同、类型各异的影片丰富了人们的选择，激发了观影热情。良好的市场反馈，又激励创作者不断优化创新，推动供需在更高水平实现良性循环，促进电影行业和电影产业高质量发展。

国家统计局数据显示，上半年，教育文化服务消费增长较快，教育文化娱乐支出增长11.2%。从文化味更浓的旅游体验到免费开放的博物馆，从一票难求的文化演出到热度攀升的非遗文化，从新意十足的国潮文创到备受追捧的文化研学游……中国持续推动文化产业高质量发展，健全现代文化产业体系和市场体系，推动各类文化市场主体发展壮大，培育新型文化业态和文化消费模式，以高质量文化供给增强人们的文化获得感、幸福感。

文化消费热，得益于丰富多样的供给创新。文化和科技融合、文化和旅游融合，一批“文化+”“+文化”的新产品不断涌现。

一部优秀的国产动画影片，通过把中华优秀传统文化的故事性元素与新技术交互融通，不仅提升了影视与互联网视听节目的原创力，也打造了既古典又现代的审美新形态。

一场精彩的沉浸式文化演出，运用增强现实、虚拟现实、人工智能等数字科技并融合文化创意等元素，让游客在深度介入与互动体验中感受传统文化的魅力。

一件融合了非遗文化的文创产品，实现了传统元素和现代时尚的混搭，更好满足了消费者尤其是年轻人的个性化需求……透过文化消费领域的新场景，不难看出创新带来的发展力。

推动高质量发展，文化是重要支点。满足人民日益增长的美好生活需要，文化是重要因素。文化需求和文化消费的未来空间巨大。从一般发展规律看，随着消费市场不断发展和居民收入持续提升，居民消费需求将逐渐从物质需求转向更加看重精神需求。在这个过程中，文化消费的潜力将得到更深层次、更大范围的释放。从市场预期看，国家统计局发布的数据显示，6月份，文化体育娱乐等行业业务活动预期指数位于60.0%以上高位景气区间，企业对未来发展继续看好，从侧面印证了文化消费的市场前景。

紧跟文化消费新趋势，坚持以人民为中心的创作导向，加快发展新型文化业态，以更优质的文化产品与服务供给，一定能够更好满足文化消费新需求、激发文化消费新活力，为人们美好生活添光彩，为扩大消费和经济发展增动力。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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