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国有经济战略支撑作用有效发挥

2024年07月27日08:45 | 来源：经济日报
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原标题：国有经济战略支撑作用有效发挥

　　在国务院新闻办26日举行的“推动高质量发展”系列新闻发布会上，国务院国资委相关负责人表示，新时代以来，国务院国资委和中央企业完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动企业改革发展发生了全局性、转折性重大变化，质量效益明显提升，国有经济战略支撑作用得到有效发挥。

　　国务院国资委副主任王宏志介绍，通过不断健全完善高质量发展指标体系，实施提质增效、价值创造、品牌引领等专项行动，中央企业持续做强做优做大。截至2023年底，中央企业资产总额达到86.6万亿元、是2012年底的2.8倍，增加值、收入、利润与2012年相比均翻了一番，营业收入利润率、全员劳动生产率等效率指标稳定增长。

　　“我们切实把科技创新作为头号任务，深度融入国家创新体系，优化创新生态，强化创新协同，加强关键核心技术攻关，企业高质量发展的动能更加强劲。”据王宏志介绍，“十三五”时期，中央企业研发投入年均增长14.5%，过去两年研发投入均超过万亿元，在航天、深海、能源、交通等领域取得了一批标志性成果，在关键材料、核心元器件等领域实现重大突破。

　　中央企业坚持聚焦主业发展实体经济、建设现代化产业体系，大力推进战略性重组和专业化整合，累计完成28组50家企业重组整合，新组建和接收央企15家；同时，大力推动传统产业高端化、智能化、绿色化发展，推动战略性新兴产业加快形成体系化布局，2023年战略性新兴产业投资增速达到32%，营业收入首次超过10万亿元。“国有经济在重要行业和关键领域的控制力影响力进一步增强，新赛道新优势加速形成。”王宏志说。

　　此外，中央企业高质量发展活力也得到更好激发。通过接力实施国企改革三年行动、国企改革深化提升行动，中国特色现代企业制度不断完善，公司制改制全面完成，中央企业剥离办社会职能和解决历史遗留问题实现收官，三项制度改革全面破冰突围，国资监管专业化、体系化、法治化、高效化优势切实发挥，涌现出一批发展方式新、公司治理新、经营机制新、布局结构新的现代新国企。

　　中央企业深入落实区域重大战略，积极承担川藏铁路、西气东输等民生工程，扎实做好基础能源资源安全稳定供应，2013年以来累计上缴税费超过20万亿元，投入和引进各类扶贫资金过千亿元。

　　“今年以来，中央企业扎实开展提质增效专项行动，经济运行呈现稳中向好、结构向新、质效向优的良好发展态势，有力发挥了国民经济稳定器、压舱石作用。”国务院国资委财务监管与运行评价局负责人刘绍娓说，上半年，中央企业生产经营平稳有序，重点产品产量保持稳定增长。累计实现利润总额1.4万亿元，同比增长1.9%。净利润、归母净利润同比分别增长1.3%、2.1%，保持了与利润总额的协同增长。

　　党的二十届三中全会聚焦深化国资国企改革，提出了一系列新的要求。国务院国资委企业改革局局长林庆苗表示，下一步将紧紧围绕做强做优做大国有资本和国有企业，增强核心功能，提升核心竞争力，以更高站位、更大力度取得新的突破。聚焦发展新质生产力，根据国家战略需求，进一步明确重点投资领域和方向，加强在关键核心技术攻关和前瞻性战略性产业领域的投入布局。聚焦增强发展活力动力，健全在完善公司治理中加强党的领导的制度机制，提升董事会建设质量，深化三项制度改革，加快建设现代新国企，建设更多世界一流企业。聚焦完善管理监督体制机制，坚持“放得活”与“管得住”相统一，不断提升监管和服务效能，把国有资产守护好、发展好。（记者祝君壁）

(责编：方经纶、申佳平)
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　　人民网北京7月26日电（记者黄盛）嫦娥六号实现世界首次月背采样返回、C919大飞机实现商业运营、深中通道建成开通等一系列中央企业参与的重大工程吸引全球瞩目；此外，中央企业2023年的资产总额达到86.6万亿元，是2012年底的2.8倍；“十三五”期间，中央企业研发投入年均增长14.5%，2023年战略性新兴产业投资增速达到32%，营业收入首次超过10万亿元……党的十八大以来，国资央企质量效益明显提升，科技创新力度空前加大，布局结构持续优化，国有经济战略支撑作用有效发挥，高质量发展步伐不断加快。 “国务院国资委和中央企业坚决贯彻党中央、国务院重大部署，牢牢把握高质量发展主题，完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动企业改革发展发生了全局性、转折性重大变化。…
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