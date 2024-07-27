原标题：参展商期待第七届进博会

第七届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举办，在本届进博会开幕进入100天倒计时之际，各项筹备工作稳步推进，取得阶段性成果，众多参展商表达了对展会的高度期待。

相关负责人近日在第七届进博会新闻通气会上介绍，第七届虹桥论坛主题为“坚持高水平开放，共促普惠包容的经济全球化”，举办主论坛即进博会和虹桥论坛的开幕式以及相关分论坛。本届国家展将结合双边建交年、文化旅游年、人文交流年等，将双边合作成果作为重要展览内容。截至目前，已有超过50个国家和国际组织确认参展。其中，挪威、贝宁、布隆迪、联合国儿童基金会等国家和国际组织将首次参展。

本届企业展将延续食品及农产品、汽车、技术装备、消费品、医疗器械及医药保健、服务贸易六大展区设置，并着力打造创新孵化专区。不但会有连续多年参展的“老朋友”，也将有许多首次参展的“新面孔”。

三菱商事、日本电报电话公司（NTT）等世界500强企业将首次参展，新材料专区的立邦、英威达和交通出行领域的安波福、阿尔斯通等行业龙头企业首次签约，成为进博会“朋友圈”不断扩容、“越办越好”的见证。截至目前，已有超过150家企业连续7年签约，成为进博会“全勤生”，包括施耐德电气、美敦力、欧莱雅等知名企业品牌。

欧莱雅将在消费品展区和法国国家馆分设展台，带来全球新品爆品、美妆科技和可持续消费跨界合作的首发首秀，并呈现中法两国在科技、文化和艺术等领域的合作成果。

美敦力将展示其在心脏及血管、医疗外科、神经科学、糖尿病等医疗领域的近百款创新产品及技术，其中包括多款“亚太首展”和“中国首秀”展品。

施耐德电气将展示多种AI赋能的创新产品及解决方案。施耐德电气执行副总裁、中国及东亚区总裁尹正表示，进博会不仅彰显了中国高水平开放的坚定信心和决心，更为全球企业深耕中国市场、合作创赢打开了机遇之门，已成为施耐德电气不可或缺的“中国之约”。借助进博会这一平台，施耐德电气将继续深化与各界伙伴的交流与合作，共同构建更加紧密的生态合作体系。

进博会强大的溢出效应获得了各界高度肯定，也让众多参展商对接下来的参展成果充满期待。

目前，美敦力已有10余款进博展品和疗法加速落地中国，在临床应用方面取得重要进展。其中，被称为“全球最小心脏起搏器”的Micra，自2019年上市以来，已累计完成约1万例手术。其新一代升级款Micra VR 2和Micra AV 2作为中国首展产品在第六届进博会亮相后，于今年5月在海南博鳌乐城先行区完成首次临床应用。

美敦力全球高级副总裁及大中华区总裁顾宇韶说：“进博会承载着中国与世界共享机遇、共促发展的愿景，也是美敦力与中国市场深度融合的黄金纽带。美敦力加速引进全球前沿技术，积极参与中国医疗高质量发展进程。未来，我们将继续致力于以先进的医疗科技为中国乃至全球患者的生命健康服务。”

罗克韦尔将展示多种创新科技以及人工智能、工业物联网等先进技术的规模化应用实践。“进博会的强大‘磁力’让罗克韦尔印象深刻，我们有机会面向更多合作伙伴展示创新技术，分享行业洞察，与更多中国企业相识，共同寻求合作共赢的新机会。展望未来，罗克韦尔期待通过第七届进博会与来自全球各界的伙伴继续开展深入交流与协作。”罗克韦尔自动化（中国）有限公司总裁石安说。（记者袁勇 朱琳）

(责编：方经纶、申佳平)

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