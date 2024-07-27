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谁在“挥动”羽毛球拍

2024年07月27日08:52 | 来源：经济日报
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原标题：谁在“挥动”羽毛球拍

“二师兄”的行情起伏，竟然会影响羽毛球价格？近期不少媒体关注的这件事，听上去有些不可思议。

起因是球友们发现，仅半年时间，一桶羽毛球的价格就普遍上涨40%，部分型号价格上涨甚至超过60%，“快打不起了”。羽毛球价格为啥飙涨？据媒体调查，羽毛球核心原材料是鹅、鸭的毛片，制作一颗羽毛球需要用到超过两只鹅的毛片，毛片稀缺是涨价的重要原因之一。

毛片供应又是怎么减少的？这要从经济学里的替代品概念说起。猪肉和鸡鸭鹅肉就是一对替代品，都是丰富餐桌、为人类提供动物蛋白质的美味肉食。

前些年，“二师兄”身价飙涨，不少家庭选择价格相对便宜的鸡鸭鹅肉来代替猪肉。这两年猪肉价格持续低位运行，吃鸡鸭鹅肉的少了，导致鹅鸭出栏量走低，所以毛片供应减少、价格上涨，最终传导到羽毛球。

替代品的出现，归根结底是市场这只“看不见的手”在悄然发挥作用的结果。

可羽毛球涨价的信号，为什么没有“指挥”养殖户多养鹅鸭？一是信号太弱，羽毛球涨价传导到一只鹅和鸭，能涨的价格微乎其微；二是养殖生产有周期，即使信号足够强，养殖户也没办法迅速把大量鹅鸭投入市场。

球友们倒无需担心打不起羽毛球。人造羽毛球其实早就有，使用合成材料代替鹅鸭毛，只不过在球感方面还有些差异，很多人一时难以习惯。未来随着科技进步，人造羽毛球的制作工艺也将不断提高，或许哪天就会成为“平替”。

市场经济规律告诉我们，商品价格不可能无限涨下去，一旦某种东西价格贵到难以承受，自然有人去寻找替代品，甚至会带来科技上的新突破。

上世纪70年代，世界爆发“石油危机”，越来越多国家都意识到不能将经济命脉交由他人掌控。于是各国不断加大力度，寻找替代能源，核能、风能、太阳能、潮汐能等新能源纷纷发展起来；页岩油气技术的突破，甚至让美国从石油进口国变成了输出国。我国的出口“新三样”——电动载人汽车、锂电池、太阳能电池，也是在这场能源革命的时代背景下发展起来的。

拿两大可乐巨头举例，为何二者始终心照不宣，以“良心价”维持着市场均势？因为他们太明白替代品之间此消彼长的关系。对消费者来说，选哪个都差不多，一旦一方涨价，市场的天平必然滑向另一方；如果共同涨价，诱人的利润空间则会刺激竞争者加入，出现新的替代品。

人类的进步，也伴随着不断寻找替代品的过程。替代品越多，越能体现商品极大丰富、市场活跃、经济繁荣。最近，通过144小时过境免签政策来到中国的“老外”们，被琳琅满目的中华美食“馋哭”，在特色文旅活动、新型消费场景中陶醉。物产丰富的中国，在千年历史长河中创造出灿烂的饮食文化，更为游客提供了丰富的旅游资源、多样的旅游产品，才有了如此“city”的人间烟火气。（作者：杜铭）

(责编：方经纶、申佳平)
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