原标题：一块柔道垫“出海”的秘密

一块国产柔道垫漂洋过海来到法国，经历的绝不只是两个月的运输时间。巴黎奥运会上随处可见的“中国制造”，可能都经历过从粗放到高质量发展的变迁。

奥运会期间，巴黎战神广场竞技场将举行柔道和摔跤比赛，中国企业泰山体育是馆内体育器材的供应商。记者日前探访了施工场地，现场几名工作人员向记者详细介绍了柔道垫成功“出海”的秘密。

“我们14日抵达巴黎，21日完成所有场馆的验收工作。”泰山体育器材有限公司外事总监林龙江告诉记者，铺设柔道垫不仅依靠国内团队，还得到了巴黎奥组委和当地体育协会的帮助。在林龙江看来，“中国制造”近些年收获了更多尊重。

国际柔道联合会大约有200个成员协会，几乎都使用泰山体育的柔道垫。主要的竞争对手如日本九樱，也因价格昂贵很少在国际市场流通。一块国产赛垫能够实现“一家独大”，质量过硬、技术先进是其根本。

从原材料到发泡等多道工序，泰山体育的柔道垫都能自主完成，这是同行业罕见的技术优势。而在产品质量方面，泰山体育国际营销中心总经理张伟表示，巴黎奥运会上的柔道垫采用了智能芯片技术，能溯源器材全生命周期状态，还能精准捕捉运动员的力量、速度、轨迹，为训练和比赛提供更精准的数据支持。

长久以来，“中国制造”依靠一张“物美价廉”的标签迅速生长，但不少企业对国际规则理解不透彻，往往导致发展遇到瓶颈。柔道项目的话语权长期被西方把持，对泰山体育来说，靠产品打入“小圈子”后，还必须熟悉和玩转相关国际规则。

林龙江说，市场规模做大后，企业开始遭遇不少竞争对手的围追堵截。“有的企业会赞助一些运动员，如果这些运动员在比赛中受伤或成绩不佳，他们往往会出来指责我们的器材有问题；有时还会有一些恶意指控，说我们的垫子不符合欧洲的环保标准。”

“起初不了解国际规则，吃了很多亏。后来企业也在对手的‘督促’下慢慢学习成长，遇到类似问题，我们知道如何靠技术说话、靠规则说话。”林龙江说，泰山体育为此专门开设了技术中心，研究器材性能的同时确保其符合各项国际规则。

企业“出海”的最高境界是建立标准。如今，泰山体育有了自己的实验室，在环保、可持续和降低成本方面进行深入研究。国际柔道联合会也根据泰山体育的技术标准，对相关规则和文件进行适应性修改。历经数年，这块柔道垫已经成为全行业标杆。奥运会期间，将有2000多块国产赛垫供全球顶尖运动员使用。

泰山体育并不是个例。在巴黎，随处可见中国元素：阿里巴巴提供的云计算和人工智能服务，能够高效保障赛事后端数据运行；河北英利奥公司提供的体育器材，符合赛会减碳、环保、可回收的高标准要求……成功“出海”的“中国制造”，将向全世界展现更高的“中国标准”、作出更大的“中国贡献”。（作者：许仕豪）

(责编：方经纶、申佳平)

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