原标题：本市发布“人工智能+”行动计划

昨日，《北京市推动“人工智能+”行动计划（2024—2025年）》（以下简称《行动计划》）发布。北京青年报记者获悉，本市将依托首都优势行业资源和科技创新能力，围绕机器人、教育、医疗、文化、交通等五个领域组织实施一批综合型、标杆型人工智能重大应用工程。2025年年底，本市通过实施5个对标全球领先水平的标杆型应用工程、组织10个引领全国的示范性应用项目、推广一批具有广泛应用前景的商业化应用成果，力争形成3—5个先进可用、自主可控的基础大模型产品、100个优秀的行业大模型产品和1000个行业成功案例。

市发改委党组副书记、副主任林剑华介绍，2023年本市人工智能产业核心产值突破2500亿元，今年上半年新增公共智算7348PFLOPS，总规模超2万PFLOPS。目前全市已备案上线大模型82款，占全国（183款）比重超四成，全国第一。为紧抓机遇，乘势而上，加快人工智能大模型应用落地，《行动计划》应运而生。

在五大领域组织实施“标杆示范”

在突出示范引领方面，《行动计划》提出，要依托首都优势行业资源和科技创新能力，围绕机器人、教育、医疗、文化、交通等五个领域组织实施一批综合型、标杆型重大应用工程，促进大模型核心技术突破，增强人工智能工程化能力，提高重点行业的科技水平和服务质量，形成大模型行业应用新生态。同时，围绕科研探索、政务服务、工业智能、金融管理、空间计算、数字营销、司法服务、广电传媒、电力保障、内容安全等10个行业细分领域，支持市级行业主管部门、相关区、行业应用企业与大模型企业联动结对，突破场景落地共性难点，探索标准化、可复制、可推广的大模型行业应用落地路径。

“人工智能+教育”领域将重点汇聚北京市优质教学案例、讲义素材、施教方法等教学知识，培育跨学科、跨学段的教育大模型平台；“人工智能+医疗”将构建医疗监管机制创新、医院与医生科研成果收益均衡、医院信息系统智能化升级三者合一的“北京医生”医疗大模型平台；“人工智能+文化”将汇聚文学作品、历史建筑、文化遗迹、景点信息等优质文旅数据，支撑文化大模型服务平台，为市民和游客提供个性化、高效且便捷的文旅服务；“人工智能+交通”将基于大模型生成道路、车辆、人流、天气等仿真数据，加快自动驾驶仿真训练，优化车路云网一体化技术路线，建设智能、高效、安全的城市交通网络。

在商业应用方面，林剑华提到，本市将从小切口、实场景入手，围绕行业热点和社会关切，充分发挥大模型技术革新对行业应用的赋能作用，依托行业企业，培育一批大模型商业化应用。市经济和信息化局总经济师唐建国介绍，本市重点面向教育、医疗、文化等行业细分应用场景，支持大模型企业、系统集成服务商、行业用户等开展大模型API接口调用、云端模型调优、模型私有化部署等工作，鼓励开发智能体、智能助手等大模型应用；支持大模型企业与设备厂商结对攻关，围绕电脑、手机、家电、汽车等新硬件终端，开展嵌入式大模型组件及智能系统研发应用。

将面向全市常态化征集联合研发平台

《行动计划》还提到，要建设联合研发平台 ，布局建设一批人工智能应用场景联合研发平台，通过整合行业资源和高质量数据、开放行业场景需求、建设联合研发环境，吸引汇聚优势创新团队，共同推动人工智能行业应用及产业落地。

“今年4月在中关村论坛上，北京市人工智能应用场景联合研发平台征集活动启动，目前正在组织首批平台建设。平台将作为连接行业用户、企业、高校和研究机构的桥梁，提供技术研发、场景验证、成果转化、人才培养等一体化服务，打通人工智能应用落地的‘最后一公里’。”市科委、中关村管委会信息科技处处长韩健介绍了本市联合研发平台的建设情况，并介绍了平台申报的条件，牵头申报的行业用户需要在所属行业具备较高的行业影响力，积累一定规模的高质量行业数据，通过其在相关行业积累的高质量行业数据、核心业务场景及算力等资源，支撑大模型创新企业开展模型调优及产品验证，相关应用成果优先在牵头单位内应用，能有效形成示范效应，快速辐射至整个行业，对促进新产品、新应用落地具有较强推动和示范作用。涉及领域包括但不限于政务、金融、产业升级、医疗、文化旅游、教育、智慧城市等。市科委、中关村管委会将组织业内专家，综合考虑申报单位的行业影响力、应用前景、数据治理等方面的基础，择优支持。

“下一步，市科委、中关村管委将面向全市常态化征集联合研发平台，按照‘成熟一批、启动一批’的原则，为平台共建单位提供科技计划项目、金融、人才、园区、知识产权、交流合作等支持政策，促进平台建设应用场景，完成科技成果转化，打造大模型行业示范应用。”韩健介绍。

支持基础大模型在各行业领域应用

《行动计划》围绕算力、数据、算法、资金、平台、人才等应用发展核心要素及关键环节难点问题，提出六个方面的保障措施。其中，在资源保障方面明确，本市建设运营北京算力互联互通和运行服务平台，为企业大模型训练、用户单位大模型部署，提供便捷泛在的算力支持。依托北京数据基础制度先行区，打造安全可信数据空间，引导企事业单位开放并汇聚高价值行业数据。建设数据训练基地，为大模型训练提供算力、数据、开发工具和开源社区等资源。推动数据分类分级管控和“监管沙盒”机制。支持基础大模型在各行业领域推广应用，鼓励以自主可控的基础大模型为底座加速训练细分行业垂类大模型，完善大模型应用工具链。鼓励开源高参数自主可控基础大模型，支持搭建模型和数据集托管云服务平台，促进开发者分享和协作。

“充分适应当前大模型技术快速演进的特点，既抓基础模型的快速迭代，也推进应用场景的快速迭代。”林剑华提到，《行动计划》的实施周期是今明两年，实际上就是一年半时间，正是考虑到要加快应用落地，同时随着基础模型智能水平的不断提升，应用模式和路径也要快速迭代拓展，后续还将不断总结，接续完善相关支持举措。下一步，市发改委将会同相关单位，全力做好政策解读和配套保障工作，对于《行动计划》中明确的标杆示范应用场景择优予以一定比例支持，通过动态储备、滚动实施的方式，谋划一批、成熟一批、实施一批，以更加多元丰富的场景建设推动本市人工智能大模型创新应用。（记者武文娟）

(责编：方经纶、申佳平)

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