上半年游戏产业产值超1400亿元
2024年07月27日09:10 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报上海7月26日电 （记者曹玲娟）记者从25日在沪召开的中国国际数字娱乐产业大会上了解到，今年上半年，国内游戏市场实际销售收入1472.67亿元，同比增长2.08%，增长趋势较为平稳。游戏用户规模6.74亿，再创新高。
大会现场，中国音像与数字出版协会发布并解读《2024年1—6月中国游戏产业报告》。依据该报告，自主研发游戏上半年海外市场实销收入85.54亿美元，同比增长4.24%，主因是部分新上线产品出现了爆款，带来明显增量。
1—6月，美、日、韩仍为我国移动游戏市场的主要海外市场，占比分别为33%、15.66%和8.82%，合计占比达57.48%。德、英、法三国市场占比合计9.85%。值得关注的是，澳大利亚和意大利的占比进入前十。
1—6月，电子竞技游戏市场实销收入691.43亿元，同比增长7.24%。
(责编：王连香、申佳平)
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