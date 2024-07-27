本报记者 严 瑜

肯尼亚加里萨光伏发电站。

新华社发

图为在埃及阿斯旺省的本班光伏产业园，工人对光伏组件进行尘土清除工作。

艾哈迈德·戈马摄（新华社发）

近年来，非洲光伏产业加速发展。光伏发电成为非洲可再生能源发展的热点，也成为中非清洁能源合作的重要内容。分析认为，非洲在发展光伏产业方面的自然禀赋和迫切需求，叠加中国企业在光伏领域积累的丰富经验和先进技术，使得中非在太阳能开发利用领域的合作不断走深走实。

成为非洲开发太阳能的重要伙伴

在肯尼亚东北部的加里萨郡，蜿蜒的塔纳河畔，金黄的热带稀树草原上，一眼望不到头的光伏板源源不断地将太阳能转化为电流，汇入肯尼亚电网——这座由中企承建的加里萨50兆瓦光伏发电站，是迄今为止东非地区规模最大的光伏发电项目。

自2019年正式投入运营后，加里萨光伏发电站年均发电量超过7600万千瓦时，可满足7万户家庭共计38万多人口的用电需求，不仅让当地居民摆脱了经常停电的困扰，还促进了当地工商业发展，创造了大量就业机会，同时每年可以帮助肯尼亚节约标准煤约2.447万吨、减少二氧化碳排放约6.4万吨。

在非洲大陆，类似这样中非合作的光伏项目还有许多。近年来，中国与非洲国家不断深化合作，成为帮助非洲大陆利用开发太阳能的重要伙伴——

在马里，中国援助马里太阳能示范村项目在科纽布拉村和卡朗村安装了1195套离网太阳能户用系统、200套太阳能路灯系统、17套太阳能水泵系统以及2套集中太阳能供电系统，为数万名当地居民提供了清洁可靠的电力。

在中非共和国，中企承建的该国首座光伏电站——萨卡伊光伏电站，将当地充足的太阳能转化成电能，输送到首都班吉的工厂、学校和千家万户。

在突尼斯，正在建设之中的凯鲁万100兆瓦光伏电站，是该国目前最大的在建光伏电站项目，有望为当地培养大批新能源建设和施工人才，有助于将中国先进的新能源技术和产品引进突尼斯。

“从早期捐赠太阳能路灯、太阳能交通信号灯等援助项目，到近年来出口质优价廉的光伏产品，再到中资企业在非洲多国投资建设光伏发电站，中国与非洲国家在太阳能开发利用领域的合作不断取得新进展。”商务部国际贸易经济合作研究院西亚与非洲研究所所长毛小菁在接受本报记者采访时说。

能源短缺是非洲国家普遍面临的问题。国际能源署报告显示，到2030年，全球仍将有6.6亿无电人口，其中大部分居住在撒哈拉沙漠以南的区域。与此同时，非洲拥有丰富的可再生能源资源，太阳能、风能和水能储量分别占全球的40%、32%和12%，可再生能源发展潜力巨大。

“目前，太阳能是非洲增长最快的可再生能源，也成为中非清洁能源合作的一个重要领域。根据国际可再生能源署的数据，2011年至2020年期间，非洲的太阳能装机容量实现54%的年均增长率，是风能（22.5%）的两倍半、地热（14.7%）的近4倍和水电（3.2%）的近17倍。”毛小菁说。

为非洲绿色转型提供支持

2023年9月，为落实《中非应对气候变化合作宣言》，中方在首届非洲气候峰会上宣布实施“非洲光带”项目，将通过合作建设气候友好的“光伏+”项目、推动气候及光伏发展交流对话、开展光伏战略规划和配套政策研究及实施能力建设项目等方式，解决至少约5万户非洲地区无电贫困家庭用电照明问题，助力非洲国家应对气候变化，推进绿色低碳发展。

“中国与非洲国家在太阳能等清洁能源领域不断创新合作模式，以更好地适应非洲当地经济社会发展现状。”毛小菁指出，中国可再生能源产业链优势与非洲自然环境禀赋形成互补，为中非在太阳能开发利用领域的合作打开了广阔空间。“一方面，近年来，中国光伏产业迅速发展，已形成全球最完整的光伏产业链，在技术、成本和规模等方面拥有多重优势，并在与光伏应用相关的储能和输配电领域具有全球领先的设备制造和工程服务能力；另一方面，非洲大部分处于热带地区，日照时间充足，是全球太阳能资源最丰富的地区之一，同时非洲多国都将发展太阳能等清洁能源作为弥补电力缺口、促进能源转型的重要途径。”

根据肯尼亚2030远景规划，该国力争在2030年前实现100%清洁能源发电。南非提出，力争到2030年将太阳能发电等清洁能源在能源结构中的占比从目前的7%提高至40%。埃塞俄比亚、乌干达等国的清洁能源项目建设也在不断推进。

卢旺达《新时代报》报道称，近年来，非洲经济快速发展，面临能源转型的现实诉求，这为非洲大陆发展可再生能源提供了动力。

气候工作基金会全球能源转型非洲区主任吉德·伊吉亚多认为，非洲拥有丰富的太阳能资源，发展太阳能可以帮助非洲消除能源贫困，减少温室气体排放，创造绿色就业机会，改善当地居民生活条件。

“中非清洁能源合作有效改善了非洲国家电力供应短缺的局面，也为非洲国家应对气候变化以及绿色转型发展提供有力支持。”毛小菁说。

津巴布韦经济学家布雷恩斯·穆谢姆瓦指出，非洲从中国日益增长的绿色能源产业中受益匪浅，尤其是太阳能电池板和电池等非洲民众负担得起的绿色能源产品。

坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学中国研究中心主任汉弗莱·莫西表示，中国可再生能源技术具有成本低、适用性强、对接条件好等优势。加强非中可再生能源合作，一方面有利于增强非洲的可持续发展能力，另一方面能帮助弥补非洲在相关领域的技术短板，非洲国家在一次次合作中也学到了中国的先进技术和管理经验。

发展可再生能源仍有巨大潜力

非洲太阳能产业协会发布的《2023年展望报告》显示，非洲地区光伏产业正加速发展，除了南非、摩洛哥、埃及等国继续在光伏建设项目上发力之外，佛得角、博茨瓦纳、厄立特里亚等越来越多非洲国家也都加大光伏产业投资，建设运营大型光伏项目。

“根据国际可再生能源署的非洲可再生能源市场分析报告，非洲大陆拥有约7900吉瓦的太阳能光伏技术潜力。同时，随着非洲经济社会发展以及工业化进程推进，当地的电力需求还将不断增长。”毛小菁说。

在2023年阿布扎比可持续发展周活动上，与会者共同发布非洲可再生能源产业发展倡议，认为非洲可再生能源禀赋优越、发展潜力巨大。预计到2050年，非洲太阳能光伏装机量将增长至650吉瓦。

联合国非洲经济委员会认为，太阳能、风能和水能等可再生能源是满足非洲大陆快速增长的电力需求的可行替代能源。

今年4月，世界银行和非洲开发银行宣布了一项计划，到2030年为非洲至少3亿人提供电力供应，其中大部分通过分布式可再生能源系统。

对此，有分析认为，随着分布式可再生能源行业的发展，微型电网在非洲纷纷涌现，让当地众多大型工厂获得自备电源，也让4亿多非洲人通过家用光伏系统用上电。未来，中国可以利用在光伏、电池和移动支付等方面的优势，不只为非洲国家供应设备，也成为光伏项目的开发商和运营商。这种以商业为导向的分布式光伏发电方式，将为非洲经济注入更多活力。

“除了援助、贸易、供应设备、承包项目、企业投资等已有形式之外，中国可以与非洲国家在太阳能开发利用领域探索更多合作形式，通过加强技术交流、共享发展经验、提高投融资支持等方式，开拓新的合作空间。此外，非洲的风电、地热、绿氢等其他可再生能源也较为丰富，中非在这些领域也可以开展更多务实合作。”毛小菁说。

(责编：王连香、申佳平)

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