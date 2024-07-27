我国建成全球规模最大的地震预警网
2024年07月27日09:37 | 来源：新华网
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原标题：我国建成全球规模最大的地震预警网
记者从中国地震局26日举行的新闻发布会上获悉，国家地震预警工程于25日通过竣工验收，标志着我国国家地震预警工程全面建成，将向全社会提供地震预警和烈度速报信息服务。
中国地震局副局长阴朝民在发布会上介绍，国家地震预警工程项目已建设15899个观测站，建成全球规模最大的地震预警网。目前全国大部分地区地震监测能力达到2.5级，东部地区达到2.0级，首都圈、长三角等人口稠密地区达到1.0级。在地震预警和烈度速报方面，我国华北、东南沿海、南北地震带、新疆天山中段、西藏拉萨周边等5个重点预警区已具备秒级地震预警能力，全国已具备分钟级烈度速报能力。
台站观测、数据处理是地震监测预警的其中一环，公众和相关行业获知地震预警信息还离不开紧急地震信息服务、通信网络等技术系统支持。中国地震台网中心主任李永林在发布会上表示，国家地震预警工程已对接铁路、管网、电网、核电、燃气等行业，拓展电视、乡村大喇叭、IPTV等应急广播播发试点，丰富微信、支付宝等公众移动应用服务渠道，具备亿级覆盖、秒级触达的广域快速服务能力。
“建设过程中，我们突破了地震预警、烈度速报系列核心技术瓶颈，总体功能与性能已达到世界先进水平。”阴朝民说。（记者王聿昊 周圆）
(责编：方经纶、申佳平)
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