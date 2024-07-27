原标题：中国黄金集团：构建科技创新赋能企业发展新模式

7月25日，中国黄金集团召开2024年年中工作会议，传达学习贯彻党的二十届三中全会精神，落实中央企业负责人研讨班部署安排。

会议认为，党的二十届三中全会把深化国资国企改革纳入全面深化改革战略全局，既有方向性指引，又有实践性要求，标定了国有企业在新征程上深化改革的方位、前行的节奏和工作的重点，为国有企业进一步全面深化改革提供了新的根本遵循。深入学习领会党的二十届三中全会精神，要牢牢把握深化国企改革的总体目标、政治原则、鲜明导向、根本要求、重点任务，立足集团公司改革发展实际，在改革中做强做优做大，推动集团公司增强核心功能、提升核心竞争力，在改革中建设与世界一流企业相适应的现代企业制度，切实提升改革质量和效能。

会议指出，集团公司今年上半年聚焦年度任务目标，全力以赴稳增长、千方百计增效益、多措并举强管理，主要经济指标实现“双过半”，全力以赴稳产增效，价值创造能力不断提升；抓紧抓实增储上产，全力培育发展新动能；持续发力科研攻关，创新发展动能不断积聚；深入推进企业改革，体制机制活力不断释放。

会议强调，要坚持问题导向、目标导向、结果导向，以国企改革深化提升行动为契机，着力提升企业发展活力动力，确保年底前完成70%主体任务目标，以关键核心技术攻关为牵引，聚焦生产一线，运用新技术改造提升传统产业，推动创新人才集聚，着力打造科技创新赋能企业发展新模式，以重点项目建设为支撑，在服务区域发展战略、推动资源获取和重点项目建设中促进完善产业体系。（记者 张佳星）

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经