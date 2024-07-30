本报北京7月29日电 （记者吴月辉）国务院新闻办公室29日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。国家知识产权局局长申长雨介绍，新时代以来，我国全面加强知识产权工作顶层设计，深化知识产权领域各项改革，知识产权事业实现一系列突破性进展，形成一系列标志性成果，走出一条中国特色知识产权发展之路，为推动高质量发展提供了有力支撑。

申长雨介绍了知识产权领域改革发展的总体情况：

一是创造方面，不断涌现出更多高价值知识产权。截至今年6月，我国国内发明专利有效量达到442.5万件，权利人为企业的发明专利占比提升到72.8%，企业创新更加活跃。每万人口高价值发明专利拥有量达到12.9件，提前实现国家“十四五”规划预期目标。国内有效注册商标量达4590.9万件，再创新高。

二是运用方面，知识产权有效赋能经济创新发展。深入实施专利转化运用专项行动，上半年全国高校和科研机构专利转让许可次数同比增长22.2%，一批高价值专利在高端化智能化绿色化产业场景中加速落地。1—5月，知识产权使用费进出口总额达1800亿元，同比增长14.1%，其中出口额同比增长17.7%，高于进口额增速4.7个百分点。

三是保护方面，知识产权保护助力打造一流营商环境。全面实施新修订的专利法及专利法实施细则，商标法修改列入全国人大常委会立法规划，发布地理标志产品保护办法和集体商标、证明商标注册和管理规定，加强知识产权法治保障。深入推进数据知识产权保护规则构建，便利数据要素流通利用。扎实推进知识产权保护体系建设工程，高标准推进25个国家知识产权保护示范区建设，累计批复建设115家国家级知识产权保护中心和快速维权中心。知识产权保护社会满意度提升至82.04分，连创新高。

四是服务方面，全面提升便民利企水平。实施知识产权公共服务普惠工程，编制出台知识产权政务服务事项办事指南，推动72项知识产权政务服务同标准办理。开放60种知识产权基础数据，实现“应开放尽开放”。持续提升知识产权审查质量和审查效率，发明专利平均审查周期压减至15.7个月，审查准确率达到94.2%，商标注册平均审查周期稳定在4个月，审查合格率保持在97.7%，均达到相同审查制度下的国际先进水平。

五是国际合作方面，积极助力高水平对外开放。深度参与世界知识产权组织框架下的全球知识产权治理，成功加入工业品外观设计国际注册海牙协定和版权方面的马拉喀什条约，推动缔结了产权组织知识产权、遗传资源和相关传统知识条约。中国申请人在PCT国际专利、海牙体系外观设计、马德里国际商标申请这世界知识产权组织三大业务体系中，申请量稳居世界前列。截至今年6月，国外在华有效发明专利和有效注册商标量分别达到91.9万件和213.5万件，保持稳定增长。

国家知识产权局专利局副局长、战略规划司司长葛树表示，下一步，将继续加强与相关部门的协同配合，更好发挥知识产权激励创新的基本保障作用，积极推动建立国家层面的数据知识产权制度，更好支撑数字经济发展。

申长雨表示，当前，我国正处在由知识产权引进大国向知识产权创造大国转变，知识产权工作正在从追求数量向提高质量转变的关键时期。党的二十届三中全会就进一步全面深化改革作出战略部署，明确要建立高效的知识产权综合管理体制。我们将认真抓好贯彻落实，持续提升知识产权治理能力和治理水平，更好发挥知识产权在激励全面创新、促进产业转型、优化营商环境和畅通国内国际双循环等方面的积极作用，为加快实现中国式现代化作出知识产权的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2024年07月30日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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