人民网北京7月29日电 （欧阳易佳）入夏以来，各种应季水果争“鲜”上市。时令瓜果“百果争香”，从田间“甜”到心尖，瓜果产业成为了富民增收、推动乡村振兴的“甜蜜事业”。

7月28日，以“缘起沙海绿洲、共赴甜蜜之约”为主题的2024年民勤特色农产品推介暨蜜瓜全网发售仪式在北京新发地国际农产品会展中心举行。

甘肃省民勤县地处巴丹吉林和腾格里两大沙漠相壤地带，境内光、热、水、土资源组合优越，是种植蜜瓜的绝佳区域，素有“中国蜜瓜之乡”的美誉，民勤蜜瓜被称为长在沙漠里的“甜蜜奇迹”。

“经过六十多年培育发展，民勤蜜瓜形成了五大系列100多个品种，面积稳定在15万亩以上，年产量40万吨以上，是西北地区最大的厚皮甜瓜核心产区和全国优质蜜瓜核心产区。”民勤县委书记李万权介绍。

绿水青山就是金山银山。依托生态资源禀赋，以“绿”生“金”，民勤县将“小瓜果”做成富民“大文章”，让产业行稳致远。

“城乡居民消费升级和高品质生活追求对食物消费提出了更高要求，不仅要吃得安全，还要吃得营养健康，吃出愉悦。”农业农村部食物与营养发展研究所王晓举认为，要构建多元化食物供给体系，保障国家粮食安全和居民营养改善，为推动地方特色产业发展提供有力科技支撑。

以民勤县为例，近年来，全县坚持绿色有机方向，培育发展以蜜瓜、茴香、葵花、果蔬和肉羊为主的“4+1”优势主导产业，高标准打造农业产业园和规模化产业基地，全县农业结构不断优化、产业规模持续壮大、质量效益显著提高、特色品牌渐行渐响。

中国蔬菜流通协会会长戴中久表示，将继续支持蜜瓜产业完善流通体系，畅通信息、积极搭建产销对接平台，帮助引进更稳定、更多的销售渠道，切实增加农民收入，为全面推动乡村振兴贡献力量。

(责编：王震、吕骞)

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