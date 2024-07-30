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中交一航局沉管隧道测量工程师锁旭宏——

为深中通道海底“穿针”（追梦路上）

本报记者 姜晓丹
2024年07月30日06:32 | 来源：人民网－人民日报
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　　锁旭宏正在检查北斗定位设备。
　　董永贺摄（影像中国）

　　项目总结、专利申请、标准编写……深中通道6月30日已正式建成通车，如今锁旭宏还在忙着后续相关总结工作。

　　作为中交一航局的一名沉管隧道测量工程师，锁旭宏在港珠澳大桥鏖战6年，又转投深中通道建设6年，在伶仃洋上已奋斗十二载。

　　去年6月，锁旭宏带领团队成功保障世界最长最宽的钢壳混凝土沉管隧道——深中通道海底隧道32个8万吨级的管节对接和最终接头的合龙，在沉管施工领域实现了毫米级的对接精度，为这条全长24公里、集“隧、岛、桥、水下互通”于一体的超级跨海集群工程打通关键环节。

　　在海底隧道沉管隧道安装过程中，稳定性和精准性非常重要，有人将这项工作称为“在海底‘穿针’”。

　　在进行港珠澳大桥沉管隧道安装工程时，国内没有经验可借鉴，国外技术又要价过高，锁旭宏和团队坚持自主创新、边闯边干，创新提出了浮态沉管标定方法，优化了无线声呐测控系统和测量塔定位系统，最终联合研发了“外海超长沉管隧道安装免精调定位控制技术”，实现毫米级对接精度，为工程至少节省了1.65亿元。

　　在沉管隧道安装过程中，锁旭宏不放过任何一个可以提升的细节，每经历一次可能出现的偏差，都会去思考如何改进、避免。

　　“在港珠澳大桥沉管浮运安装期间，GPS定位系统在关键时刻曾出现信号丢失的情况。”2018年，从港珠澳大桥项目转战参建深中通道项目，锁旭宏暗下决心，要在沉管隧道安装中用上我国自己的卫星定位系统。

　　为了将北斗定位系统引入沉管隧道施工领域，他和团队做了上千次试验，从陆上、海上、沉管上，反复实施大量的试验验证。

　　在一次沉放安装管节时，北斗定位系统和GPS定位系统给出的两组数据出现了两厘米的偏差。“两厘米是不能接受的误差，当时我必须要做出判断，到底是使用北斗的数据，还是使用GPS的数据？”锁旭宏立即从原数据开始追溯，针对性进行外部设备排查、分析卫星质量、精度比对。

　　“最终我们决定，按北斗系统的数据操作。”锁旭宏的判断被证明是对的，北斗系统自此作为项目主用系统使用。

　　在工作中思考，在思考中进步，是锁旭宏不断创新、克服困难的法宝。目前，依托港珠澳大桥和深中通道两个超级工程，锁旭宏已获得国家专利94项。

　　“希望通过这几年的工程经验，推动科技成果转化，不断优化和提升沉管隧道的测控技术，以积累技术储备，为未来的超级工程做好准备。”锁旭宏说。

　　未来的超级工程怎么建？锁旭宏希望能够研发出全智能化沉管施工管理系统，实现精准测绘“一键入海”。为了这个梦想，他继续深造，攻读测绘科学与技术专业的博士学位。“希望能将工作中积累的经验与更多的理论知识结合起来，为国家工程做出更多探索。”锁旭宏说。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月30日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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