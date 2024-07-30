本报北京7月29日电 （记者张天培）随着一系列便利外籍人员来华政策接连推出以及暑运到来，北京口岸出入境客流增长明显。北京出入境边防检查总站数据显示，截至7月29日15时30分，北京口岸本年度出入境人员总量已突破1000万人次，是去年同期的2.5倍，已超去年全年出入境人员总量。其中入境外国人120.3万余人次，同比增长210%。7月日均出入境人员量近6万人次，达到去年同期的1.6倍。

据了解，截至7月29日，北京口岸共办理免签入境外国旅客44.3万人次，为超3.7万人次符合入境条件的外籍旅客签发144小时过境免签，分别是去年同期的9.2倍与6.2倍。其中，首都国际机场口岸入境外国人约94万人次，免签入境33.8万余人次，超2万人次外国人在口岸享受144小时过境免签政策便利；大兴国际机场口岸入境外国人约26.4万人次，免签入境超10万人次，近1.8万人次外国人在口岸享受144小时过境免签政策便利。

北京边检总站预计，8月北京口岸出行客流将持续保持高位运行，日均出入境人员将达到6万人次。

据介绍，北京边检总站不断完善配套措施，积极推动14家航司使用电子登机牌通关，推动旅客无纸化通关；试行外国人入境卡自助打印，解决外籍旅客填报拥堵、排队和候检时间长等问题。

《 人民日报 》（ 2024年07月30日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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