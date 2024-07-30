治理电视“套娃”收费取得阶段性成效
2024年07月30日06:32 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京7月29日电 （记者李卓尔）7月29日，国家广播电视总局联合中央宣传部、中央网信办、工业和信息化部、商务部、文化和旅游部、国家市场监督管理总局、中央广播电视总台、中国消费者协会等部门单位，召开治理电视“套娃”收费和操作复杂工作阶段性总结部署推进会。
会议通报了治理电视“套娃”收费和操作复杂工作第二阶段工作进展情况和成效。今年上半年，各有关部门通力合作，治理链条上各类主体全力以赴，圆满完成第二阶段目标任务。截至6月30日，全国党政机关会议定点酒店、三星级及以上酒店、7个试点省市酒店中具备软件升级条件的1.62万家酒店，全部完成治理工作，252万间酒店客房实现便捷看电视。
中国消费者协会调查评估报告显示，97.9%的用户表示酒店电视总体上实现了简便操作。新增117家机场提供电视频道直播服务，总数已达215家，占全国机场总数的78.8%。互联网电视播控管理得到优化强化，7家互联网电视集成平台联合20余家主流电视机终端厂商进行整改，涉及互联网电视终端2.812亿台。
广电总局每周对治理落实情况的监测显示，“套娃”收费方面，各指标合格率均超过96%，其中收费包备案、付费单片数量等关键指标合格率已达100%；操作复杂方面，开机看直播、开机时长、开机广告等指标均未发现违规情况。
在治理工作开展的同时，广电总局推出一系列丰富电视大屏、推动大屏小屏相互赋能的措施，得到群众充分肯定，对电视大屏收视积极影响持续显现。
《 人民日报 》（ 2024年07月30日 07 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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