上半年游戏市场收入超1400亿元
2024年07月30日06:32 | 来源：人民网－人民日报
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本报上海7月29日电 （记者曹玲娟）记者近日从在上海召开的中国国际数字娱乐产业大会上获悉：今年上半年，国内游戏市场实际销售收入1472.67亿元，同比增长2.08%。游戏用户规模6.74亿，同比增长0.88%，再创新高。
据大会现场发布的《2024年1—6月中国游戏产业报告》，由于部分头部产品收入下降，上半年我国自主研发游戏国内市场实销收入1177.36亿元，同比减少3.32%。但因为部分新上线产品受欢迎，自主研发游戏上半年海外市场实销收入85.54亿美元，同比增长4.24%。
上海是中国网络游戏产业的重镇。今年上半年，上海举办各类电竞比赛、游戏音乐会、嘉年华、展会活动共1902场，线下参与人数超273.6万人次，有力推动线下消费、繁荣区域经济。
《 人民日报 》（ 2024年07月30日 07 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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