本报记者 韩 鑫

“您有一件生鲜包裹，5分钟后送到。”7月18日上午10点半，提前电话沟通后，顺丰快递员蒲永飞准备上门派送。

不一会儿，北京市朝阳区市民叶女士收到快递。拆开包装，几排脆李整齐摆放，颗颗饱满、鲜翠欲滴。“昨天上午下单，今天上午就收到了。”叶女士说。

重庆到北京，相隔上千公里。不到24小时，偏远山区的水果就从枝头到舌尖，这背后是快递物流的不断提速。

7月17日上午11时，重庆市巫山县曲尺乡权发村，正在自家果园采摘脆李的陈安翠接到叶女士的微信下单信息：“一箱精品果，要现摘现发的。”

精挑细选一番后，陈安翠拨通快递电话。13时25分，顺丰速运巫山快递员林礼学赶到果园。麻利地接过一筐李子，挂在无人机上，林礼学拿起对讲机：“货物已装好，可以起飞。”

“收到，立即起飞！”对讲机那头传来回应。指令刚落，随着一阵“嗡嗡”声，无人机垂直升空，穿过果园，越过山峦，不到5分钟，便抵达脆李预处理中心。

“以前，村民运送脆李全靠人背，爬坡过坎5公里，要走两小时才能到揽收点。有了无人机，节约时间还省力气。”顺丰巫山脆李项目组负责人杨昌伟说，眼下正值脆李上市季，像这样的无人机运输任务，每天有60多次，预计运送脆李超5000斤。

14时，脆李在预处理中心打包“锁鲜”。封箱、贴面单、装车发运，快递员扫码上传的瞬间，编码尾号为9331的快递运单正式生成，与此同时，系统把最优派送路径推送至各个环节。

一个半小时后，满载1.5吨巫山脆李的货机从巫山机场飞往重庆江北机场。“无人机+低空货运”协同接驳，让脆李鲜果从巫山到渝北的运输时间从7小时缩短至1.5小时。

抵达重庆顺丰江北航空中转场后，一箱箱巫山脆李在自动分拣线上急速“飞驰”，约7分钟后便沿着传送带投到揽件口，随即装入飞往不同目的地的航空中转箱。

“以前没有航空资源助力，巫山脆李只在重庆周边城市售卖，现在通过‘空空对接’，不少果子走出深山、飞向全国，甚至出口到海外市场。”顺丰江北航空中转场负责人胥俊锋说。

17日21时40分，载有叶女士脆李包裹的货机腾空起飞，在湖北鄂州中转后前往北京。

18日6时，订单轨迹更新：快件已抵达北京首都国际机场，下一站顺丰华北分拨中心。10时，货物运输至北京市区末端网点，按照系统早已制定好的派送方案，这箱巫山脆李的“接力棒”递给了快递员蒲永飞。

“生鲜包裹，要优先处理。”拣选快件、扫码归类后，蒲永飞将这票快递置于电动车内生鲜件优派位置，发车派件。

不到24小时，跨越上千公里。一箱脆李的三次“飞行”背后，是“干支末”跨省份低空物流无缝衔接带来的寄递时效新飞跃。空中“干支末”串起物流“长短途”，一张更具活力的生鲜寄递网正在加速织就。

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作为农村物流高质量发展的重要一环，冷链物流的能力事关农产品能否运得出、卖得好。近年来，随着我国持续优化农产品冷链物流体系建设，农村寄递冷链物流不断往村覆盖、向户延伸，农产品上行的“最先一公里”正加速打通。2020年以来，中央财政共支持建设7.5万个产地冷藏保鲜设施，新增库容超过1800万吨，县级覆盖率达到70%以上，产地冷藏保鲜能力、商品化处理能力和产后集散能力显著提升，有力助推农户对接大市场。

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（本报记者 韩 鑫）

本期统筹：韩春瑶

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《 人民日报 》（ 2024年07月30日 13 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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