让农产品出山进城更高效畅通（快评）
2024年07月30日06:35 | 来源：人民网－人民日报
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跨越上千公里，一箱脆李的三次“飞行”，既见证了生鲜寄递网的加速织就，也见证了市场广度的不断拓展。
要让更多农产品出山进城，必须提升冷链物流水平。如今，快递物流企业正不断补齐农村冷链物流短板，进一步打通出山的“最先一公里”和进城的“最后一公里”。
冷链物流有力赋能农产品出山的“最先一公里”。冷链基础设施建在田间地头，既增强了农产品的预冷与保鲜能力，为农产品进入市场流通打下基础，又提升了农产品的市场竞争力与附加值，实实在在利于农户增收。
冷链物流高效畅通农产品进城的“最后一公里”。利用物联网、大数据等技术，冷链运输各环节实现高效协同、顺畅衔接，保障农产品能够及时送达消费者手中，显著提升消费者的购物体验，为消费者带来了更丰富的选择。
一个从田间直达餐桌的农产品冷链物流服务体系日渐完善，正带动越来越多乡村特色产业聚链成势，为乡村全面振兴注入了新活力。期待更多新鲜优质的农产品乘着东风，跨越千山万水，飞向更加广阔的市场。
《 人民日报 》（ 2024年07月30日 13 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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