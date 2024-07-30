本报上海7月29日电 （记者巨云鹏）长三角区域合作办公室日前举行新闻发布会，介绍《长三角地区一体化发展三年行动计划（2024—2026年）》（以下简称《计划》）有关情况。

《计划》涵盖加强长三角科技创新跨区域协同、协同建设长三角世界级产业集群、加快完善一体化发展体制机制、加快提升区域市场一体化水平、积极推进长三角区域高层次协同开放、切实加强生态环境共保联治、积极探索建设中华民族现代文明、有力拓展城市合作广度和深度、着力提升安全发展能力等9个方面的内容，共165项重点任务。

在加强长三角科技创新跨区域协同方面，包括深入推进张江、合肥两大综合性国家科学中心合作共建，支持南京、杭州—宁波创建区域科技创新中心；深化长三角基础研究合作，探索设立长三角基础研究联合基金，协同开展跨学科交叉基础研究；围绕重大攻关任务组建长三角创新联合体等。

在协同建设长三角世界级产业集群方面，包括实施制造业重点产业链高质量发展行动，共建长三角新能源汽车产业链体系；支持低空经济发展，发展通用航空，加快布局低空产业基础设施建设、产品研发和制造。协同推进未来产业发展，联合争创国家级未来产业先导区，联合发布长三角未来产品应用场景和典型案例等。

在加快完善一体化发展体制机制方面，包括深化长三角政务服务“一网通办”，推广远程虚拟窗口跨省通办模式，创新跨省“一件事”集成服务；深入推进健康信息互联互通，探索医疗检查检验互联互通互认。优化异地就医医保服务，逐步扩大定点医疗机构数量。建立轨道交通一体化运营推进工作机制，研究组建长三角轨道交通运营公司。推动建立长江经济带多式联运中心等。

在加快提升区域市场一体化水平方面，包括制定出台长三角市场监管部门服务建设全国统一大市场先行区举措；加强长三角地区投资类企业准入等市场准入规范统一，建立违背市场准入负面清单案例通报和归集制度；联合编制实施长三角区域物流提质增效降本行动方案，探索建立长三角区域金融一体化服务机制等。

《 人民日报 》（ 2024年07月30日 13 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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