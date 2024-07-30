本报北京7月29日电 （记者吴秋余）中国人民银行发布的最新数据显示，6月份，我国债券市场共发行各类债券70916.0亿元，其中国债发行12816.4亿元，地方政府债券发行6714.4亿元，金融债券发行8334.7亿元，公司信用类债券发行12339.2亿元，信贷资产支持证券发行244.9亿元，同业存单发行29843.4亿元。

截至6月末，债券市场托管余额165.0万亿元。其中，银行间市场托管余额144.4万亿元，交易所市场托管余额20.6万亿元。分券种来看，国债托管余额30.9万亿元，地方政府债券托管余额42.3万亿元，金融债券托管余额39.3万亿元，公司信用类债券托管余额32.5万亿元，信贷资产支持证券托管余额1.3万亿元，同业存单托管余额17.5万亿元。商业银行柜台债券托管余额793.5亿元。

6月份，商业汇票承兑发生额3.4万亿元，贴现发生额2.9万亿元。截至6月末，商业汇票承兑余额17.8万亿元，贴现余额12.9万亿元。6月份，签发票据的中小微企业10.2万家，占全部签票企业的93.0%，中小微企业签票发生额2.4万亿元，占全部签票发生额的71.4%。贴现的中小微企业11.0万家，占全部贴现企业96.3%，贴现发生额2.2万亿元，占全部贴现发生额76.1%。

《 人民日报 》（ 2024年07月30日 13 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经