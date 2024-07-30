本报北京7月29日电 （记者欧阳洁）据成都海关统计，今年上半年，西部12省份进出口1.93万亿元，同比增长10.2%，是我国外贸增长最快的区域，主要进出口商品为机电产品。

上半年，西部地区对共建“一带一路”国家进出口1.19万亿元，增长16.9%，占同期西部地区进出口总值的61.7%。其中，民营企业进出口1.08万亿元，增长16.5%，占同期西部地区进出口总值的56%。

上半年，四川实现货物贸易进出口4906.6亿元，规模列西部地区第一，同比增长8.9%，增速高于全国2.8个百分点。其中，出口2919.9亿元，增长0.8%；进口1986.7亿元，增长23.5%，进口增速列西部地区第一。

《 人民日报 》（ 2024年07月30日 13 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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