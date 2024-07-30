上半年西部地区外贸增长10.2%
2024年07月30日06:35 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京7月29日电 （记者欧阳洁）据成都海关统计，今年上半年，西部12省份进出口1.93万亿元，同比增长10.2%，是我国外贸增长最快的区域，主要进出口商品为机电产品。
上半年，西部地区对共建“一带一路”国家进出口1.19万亿元，增长16.9%，占同期西部地区进出口总值的61.7%。其中，民营企业进出口1.08万亿元，增长16.5%，占同期西部地区进出口总值的56%。
上半年，四川实现货物贸易进出口4906.6亿元，规模列西部地区第一，同比增长8.9%，增速高于全国2.8个百分点。其中，出口2919.9亿元，增长0.8%；进口1986.7亿元，增长23.5%，进口增速列西部地区第一。
《 人民日报 》（ 2024年07月30日 13 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 有效赋能创新发展 更多高价值知识产权在我国涌现
- 上半年，我国授权发明专利55.4万件，同比增长28.0%； 注册商标246.3万件，同比增长22.0%； 认定地理标志产品和核准地理标志集证商标共111件，登记集成电路布图设计5365件…… 知识产权是国家发展的战略性资源和国际竞争力的核心要素，知识产权领域的改革发展情况备受关注。 7月29日，国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家知识产权局局长申长雨表示，新时代以来，我国全面加强知识产权工作顶层设计，深化知识产权领域各项改革，引领知识产权事业实现一系列突破性进展，形成一系列标志性成果，走出一条中国特色知识产权发展之路，为推动高质量发展提供了有力支撑。…
- 评论
- 关注