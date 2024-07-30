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上半年有色金属企业工业增加值增长10.8%

2024年07月30日06:35 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月29日电  （记者刘温馨）记者从有色金属工业协会获悉：今年以来，我国有色金属工业生产稳健增长，投资结构优化，重点产品进出口向好，各项经济指标均呈现出积极向上的状态。前6月，有色金属企业工业增加值比去年同期增长10.8%，高出工业领域4.8个百分点，其中矿山采选企业工业增加值增长9.1%，冶炼加工企业工业增加值增长11.1%。

　　上半年，10种有色金属产量为3900.2万吨，同比增长7.1%；有色金属工业完成固定资产投资比去年同期增长23.5%，民间完成固定资产投资同比增长23.2%；有色金属进出口贸易总额1875.2亿美元，同比增长11.5%；规上有色金属工业企业实现营业收入42532.2亿元，同比增长14.0%。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月30日 13 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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