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邮轮旅游市场活跃度不断提升 助力海洋经济高质量发展

人民网记者 乔雪峰
2024年07月30日08:26 | 来源：人民网
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海洋是高质量发展的战略要地，也是建设海洋强国、交通强国的重要依托，而邮轮产业则是海洋经济产业中的一张“名片”，被誉为“漂浮在黄金水道上的黄金产业”。

随着暑期到来，人们乘坐邮轮出游的热情也在不断高涨，目前“爱达·地中海”号和“梦想”号在天津国际邮轮母港交替靠泊，为旅客提供超过20个暑期日韩精品邮轮航次，邮轮母港航线和访问港航线双向复苏，邮轮旅游市场活跃度不断提升，有力推动了国际消费城市建设。

7月28日，“我们一起去看海”北方片区推介活动在天津国际邮轮母港拉开帷幕，标志着“魅力黄渤海 向美而行”主题宣传活动正式启动。记者从活动上获悉，自2023年邮轮复航以来，天津海事局累计安全保障国际邮轮进出港180艘次，平安保障出入境邮轮旅客约28.6万人次，接待旅客近30万人次，天津国际邮轮母港接待邮轮航次及旅客量稳居全国第二，北方第一。

据了解，“我们一起去看海”全媒体宣传活动7月初在上海正式启动，旨在带领社会大众通过“海”这扇窗口，在欣赏海洋景色壮阔的同时，也感受到海洋经济蓬勃和海事人的服务担当，为加快建设交通强国，勇当中国式现代化的开路先锋提供坚强的思想保证。

交通运输部海事局副局长鄂海亮指出，此次宣传活动是讲好加快建设交通强国故事的一次生动实践，希望通过此次活动，能让民众继续关心涉海事业发展，关注交通海事在服务东北全面振兴、京津冀协同发展战略中的开路先锋作用。

邮轮市场的快速复苏离不开通航环境、通关体验的改善和有力的安全保障。为保障首次复航、首次试航、首次回归、首次访问邮轮安全，我国海事部门全面梳理邮轮护航、靠离泊安全保障措施，研究制定国际邮轮“一船一策”保障协调方案，建立起邮轮“境外—国内（天津辖区外）—天津”三级动态跟踪机制，落实邮轮动态跟踪和日报告工作。

“我们会同交管中心推行邮轮‘零待时’进出港服务，通过移动船舶时刻表，随时接收航行计划、动态编排航行动态，在满足通航条件情况下优先安排邮轮进出港动态，优先配置引航、拖轮等资源，实施邮轮‘直进直靠、直离直出’，从而确保大幅提升靠泊效率，缩短旅客等待时间，增加天津邮轮母港的吸引力。”东疆海事局副局长毛俊远告诉记者。

海事部门是邮轮进口岸查验的第一关，也是出口岸查验的最后一关。为提升通关速度，海事部门运行邮轮24小时政务服务值班，全面实施国际邮轮进出口岸电子化查验，优先办理邮轮进出口岸手续，设立邮轮服务绿色通道，远程指导邮轮明火作业备案、防污染作业报告、船员证书核发等工作，向邮轮代理、船员提供咨询、指导、业务办理“一站式”服务。密切关注不同时段的周边海域和辖区天气变化，做好信息发布，及时向邮轮发送寒潮、大风等预警信息。

“我们经常收到东疆海事发来的海上天气预警信息，能够及时了解到气象、水文、交通流量等数据。每一条消息里都夹带着执法人员的温暖叮咛，这是一份关心、是一份责任、更是一份守护。”“梦想”号船长赵显杰感慨地说。

天津向海而生，集聚国家发展战略、区位、港口、产业、文化等综合发展优势。同时，天津因港而兴，是开展邮轮旅游运输等业务比较早的港口。随着天津邮轮产业向更高层次、更宽领域发展，天津正逐步成为全球邮轮产业发展的重要城市。而天津国际邮轮母港作为我国北方第一个邮轮母港，地处京津城市带和环渤海经济圈交汇点，自2023年9月天津国际邮轮母港复航，也是全国唯一一家2艘国际邮轮同期运营的港口，正凭借得天独厚的地理优势和丰富的资源禀赋，积极推进港产城融合发展战略。

据了解，天津海事部门将于2024年9月举办邮轮大规模人命搜寻救助专项演习，持续提升邮轮安全保障和应急救援能力，激发邮轮经济新动能，开启海洋旅游新篇章，助力打造邮轮经济高质量发展样板，服务港产城融合发展。

(责编：郭思邈、吕骞)
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