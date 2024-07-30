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多项数据实现较快增长 流动的中国现活力

人民网记者 乔雪峰
2024年07月30日08:26 | 来源：人民网
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跨区域人员流动量324.1亿人次、交通固定资产投资1.7万亿元、快递业务量超800亿件、营业性货运量近270亿吨……

今年上半年，我国交通运输经济运行持续向好、总体平稳，人员流动量、货运量、港口货物吞吐量等交通运输主要指标均实现较快增长。从前6个月客货运输情况看，一个人员和货物高效流动的中国充满生机和活力。

“我国综合立体交通网总里程超过600万公里，横贯东西、纵贯南北的综合运输大通道更加完善，人民群众出行更加舒适便捷，货物运输更加顺畅高效，向着‘人享其行、物畅其流’的美好愿景持续迈进。”交通运输部部长李小鹏表示，当前，“6轴7廊8通道”主骨架空间布局已基本形成，连通了全国超过80%的县（市、区），服务全国90%左右的经济和人口。

记者从交通运输部获悉，上半年，我国完成营业性货运量269.9亿吨，同比增长4.1%。其中公路完成197.7亿吨、同比增长4%，水路完成47亿吨、同比增长6.3%；港口货物吞吐量85.6亿吨，同比增长4.6%，完成集装箱吞吐量1.6亿标箱，同比增长8.5%。跨区域人员流动量增速较快，上半年全国完成跨区域人员流动量324.1亿人次，同比增长7.4%，相当于每天有超1.7亿人次通过各种运输方式流动。

池州至黄山高铁开通运营，为沿线旅游经济发展注入了新动能；兰州至张掖高铁中川机场至武威东段开通运营，丝路重镇武威市接入全国高铁网。上半年，一批铁路新线顺利开通运营。数据显示，上半年，全国铁路完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.6%。累计新开通铁路线路979.6公里，进一步完善了区域路网布局。

上半年，我国民航经济运行稳中有进、持续向好，民航运输生产总体保持平稳，国内国际规模均超过2019年同期。数据显示，上半年，我国民航业共完成旅客运输量3.5亿人次，同比增长23.5%。

3700米的海线上大型集装箱巨轮一字排开，一座座桥吊上下翻飞，一辆辆集卡有序进出，在宁波舟山港穿山港区一幅繁忙的港口生产图景映入眼帘。

数据显示，今年1月至6月，宁波舟山港完成货物吞吐量7.08亿吨，同比增长4.2%；完成集装箱吞吐量1916.5万标准箱，同比增长8.4%。作为宏观经济的“晴雨表”，今年上半年港口运行的态势彰显了积极的经济发展信号。

交通运输部水运局副局长郭青松表示，近年来，交通运输部多措并举推动港航事业智慧发展取得了显著成绩。已建和在建的自动化集装箱码头、干散货码头数量均居世界首位，电子航行里程已达到了1.7万多公里。

福建省漳州市平和县素有“世界柚乡”“中国柚都”的美称。在当地，每到柚子成熟时，黄澄澄的柚子挂满枝头，柚农摘下一粒粒“黄金果”，走上了“致富路”。近年来，我国邮政快递企业积极服务当地特色农产品寄递，助力平和蜜柚走出大山。

上半年，我国快递行业发展动力强劲，有效满足各类节日、生鲜季、毕业季等多样化寄递需求。记者从国家邮政局获悉，上半年，我国快递业务量超800亿件，比2023年提前了59天，同比增长23%左右。上半年快递业务收入有望超6400亿元，同比增长14.2%左右。国家邮政局相关负责人表示，上半年，我国快递行业保持较快增长，为线上经济繁荣提供支撑，为经济社会发展增添动能。

(责编：郭思邈、吕骞)
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