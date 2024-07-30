人民网记者 李栋

眼下，正值秋粮田间管理的大忙时节，“七下八上”主汛期与秋粮生长期高度重合，粮食主产省份积极应对不利天气影响，通过开展精细化田管作业，夯实秋粮丰收基础。

作为全年粮食生产的大头，秋粮产量占全年粮食总产量的四分之三，夏管至关重要。汛期的高温高湿环境对当前玉米生长带来不利影响。在河南安阳市内黄县二安镇车赵村，农户刘付军的担心不无道理，“湿热天气玉米容易招虫招病，雨水多容易造成田间积水，田管一刻也不能放松。”

“专家当场传授夏管要领，从预防倒伏到防治褐斑病，每一个细节都讲解得既专业又实用。”夏管时期，农业专家深入田间地头一线，让像刘付军一样的种粮农民放心了不少。

安阳市首席科普专家、内黄县高级农艺师杨广军介绍，雨季的到来虽然带来了充足的水分，但也带来了高温高湿的环境，一旦发现倒伏，应及时采取措施进行补救和控制，保障秋粮作物的正常生长。

据介绍，河南省今年秋粮面积稳定在7600万亩以上，为应对近期多轮大范围强降水过程，河南已组织省市县三级农技专家深入田间地头，指导农户开展精准田间管理，最大限度减轻灾害影响。

河南省农业农村厅厅长孙巍峰介绍，当前要抓紧排涝除渍，防止农作物长时间浸泡。同时，抓好改种补种，做好“一喷多促”，确保秋粮稳产增产。

近日，农业农村部召开防灾减灾夺秋粮丰收工作推进视频会，部署当前防灾减灾夺秋粮丰收工作，奋力夺取秋粮和全年农业丰收。

农业农村部相关负责人介绍说，当前，已从中国农业科学院抽调190人，组建28支科技小分队，赴主产省（区）一线调查苗情、墒情、灾情和病虫情，开展技术培训、巡回服务等活动，分作物、分区域、分环节落实防灾减灾和田间管理关键技术，奋力夺取秋粮丰收。

农业专家建议，如遇强降水灾情，要及时修复损毁农业设施，抢排棚内积水，对受灾较轻的蔬菜大棚，及时扶苗洗苗，中耕松土、薄肥勤施，尽快恢复正常生长。“灾后要合理安排下茬生产，绝收换茬田块及时清园，进行土壤消毒，分期分批适当播种速生叶菜，弥补灾后可能出现的短期供应缺口。适时安排秋茬蔬菜播种，减轻对下茬生产的影响。”

“当前，要紧盯粮食生产重点省份重点地区，紧盯每一粮食作物品种，紧盯粮食生产每一个关键环节，把每项工作抓实抓细，全力夺取秋粮和全年粮食丰收。”农业农村部相关负责人表示。

(责编：郭思邈、吕骞)

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