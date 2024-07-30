传递中华饮食文化 白象高汤面馆亮相巴黎
2024年07月30日08:58 | 来源：环球网
小字号
原标题：白象高汤面馆亮相巴黎，中华饮食文化飘香塞纳河畔
7月26日，巴黎无疑成为世界的焦点，与此同时，一家充满东方韵味的面馆——白象高汤面馆，在距离塞纳河不远的圣马丁街正式开业，向世界递上了一张中华饮食文化的名片。
这家面馆位于巴黎市中心，占地面积200多平方米，共分为两层，以白象标志性的橙色为主色调，打造出充满活力的美食文化空间。门口巨大的白象老母鸡汤面桶模型，以及法语“Bonjour（你好）”的欢迎语，吸引了大量游客和美食爱好者前来打卡留念。
面馆内部设计别具一格，试吃区、体育互动区和采访互动区等区域设置巧妙，让顾客在品尝美食的同时，也能感受到浓厚的体育氛围和文化气息。面馆一层临窗位置还设有打卡区，提供了多种趣味周边产品和打call道具牌，让游客可以记录下美好的瞬间。
为了向世界展示中国美食和文化的魅力，面馆地下一层设置了品牌文化展示区，用中英法三种语言向游客介绍白象中国面的发展历程和品牌故事。这里的产品描绘出一幅属于白象的中国面食地图，让面馆成为展示中国美食和文化的一个重要窗口。
开业首日，白象高汤面馆就吸引了大量美食爱好者前来品尝。对于巴黎的华人华侨和留学生来说，这里的美食让他们仿佛一瞬间被带回遥远的故乡，感受到一种久违的温暖和亲切。而对于法国人和各国游客来说，这里的中国面也引起了他们的极大兴趣，纷纷表示这是中国美食的绝佳体验。
成立于1997年的白象食品，一直以“汤”为根本点，不断推动行业创新升级。在消费者对健康、营养需求全面提升的大背景下，白象凭借多年对高汤研制的专注，推出了中国高汤面“汤好喝”系列。近年来，白象的国际业务同样发展迅速，目前方便面、挂面等产品已经销往76个国家和地区。在欧美市场，白象的华人渠道铺设率已经超过了90%。
(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 有效赋能创新发展 更多高价值知识产权在我国涌现
- 上半年，我国授权发明专利55.4万件，同比增长28.0%； 注册商标246.3万件，同比增长22.0%； 认定地理标志产品和核准地理标志集证商标共111件，登记集成电路布图设计5365件…… 知识产权是国家发展的战略性资源和国际竞争力的核心要素，知识产权领域的改革发展情况备受关注。 7月29日，国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家知识产权局局长申长雨表示，新时代以来，我国全面加强知识产权工作顶层设计，深化知识产权领域各项改革，引领知识产权事业实现一系列突破性进展，形成一系列标志性成果，走出一条中国特色知识产权发展之路，为推动高质量发展提供了有力支撑。…
- 评论
- 关注