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传递中华饮食文化 白象高汤面馆亮相巴黎

2024年07月30日08:58 | 来源：环球网
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原标题：白象高汤面馆亮相巴黎，中华饮食文化飘香塞纳河畔

　　7月26日，巴黎无疑成为世界的焦点，与此同时，一家充满东方韵味的面馆——白象高汤面馆，在距离塞纳河不远的圣马丁街正式开业，向世界递上了一张中华饮食文化的名片。

　　这家面馆位于巴黎市中心，占地面积200多平方米，共分为两层，以白象标志性的橙色为主色调，打造出充满活力的美食文化空间。门口巨大的白象老母鸡汤面桶模型，以及法语“Bonjour（你好）”的欢迎语，吸引了大量游客和美食爱好者前来打卡留念。

　　面馆内部设计别具一格，试吃区、体育互动区和采访互动区等区域设置巧妙，让顾客在品尝美食的同时，也能感受到浓厚的体育氛围和文化气息。面馆一层临窗位置还设有打卡区，提供了多种趣味周边产品和打call道具牌，让游客可以记录下美好的瞬间。

　　为了向世界展示中国美食和文化的魅力，面馆地下一层设置了品牌文化展示区，用中英法三种语言向游客介绍白象中国面的发展历程和品牌故事。这里的产品描绘出一幅属于白象的中国面食地图，让面馆成为展示中国美食和文化的一个重要窗口。

　　开业首日，白象高汤面馆就吸引了大量美食爱好者前来品尝。对于巴黎的华人华侨和留学生来说，这里的美食让他们仿佛一瞬间被带回遥远的故乡，感受到一种久违的温暖和亲切。而对于法国人和各国游客来说，这里的中国面也引起了他们的极大兴趣，纷纷表示这是中国美食的绝佳体验。

　　成立于1997年的白象食品，一直以“汤”为根本点，不断推动行业创新升级。在消费者对健康、营养需求全面提升的大背景下，白象凭借多年对高汤研制的专注，推出了中国高汤面“汤好喝”系列。近年来，白象的国际业务同样发展迅速，目前方便面、挂面等产品已经销往76个国家和地区。在欧美市场，白象的华人渠道铺设率已经超过了90%。

(责编：董童、李源)
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