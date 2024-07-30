操秀英

原标题：我国高价值知识产权不断涌现

截至今年6月，我国国内发明专利有效量达到442.5万件，权利人为企业的发明专利占比提升到72.8%，企业创新更加活跃；每万人口高价值发明专利拥有量达到12.9件，提前实现国家“十四五”规划预期目标；专利密集型产业增加值达到15.3万亿元，占GDP比重增至12.7%……7月29日，国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。会上透露的最新数据显示，我国高价值知识产权不断涌现，知识产权有效赋能经济创新发展。

大力推动专利转移转化是近年来知识产权工作的一大重点。国家知识产权局局长申长雨表示，《专利转化运用专项行动方案（2023—2025年）》印发以来，国家知识产权局与各部门、各地方密切配合，制定出台相关配套政策，采取多项举措，切实破解专利转化难题：

一是加快对高校和科研机构存量专利的盘点。“我们搭建了全国高校和科研机构存量发明专利数据平台，帮助高校和科研机构准确掌握存量专利底数。”申长雨说，国家知识产权局联合教育部、中国科学院，组织重点高校、科研机构率先开展试点，形成示范带动效应。

二是有效发挥企业在专利产业化中的主力军作用。申长雨说，国家知识产权局联合工业和信息化部、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会等部门深入实施专利产业化促进中小企业成长计划，已组织超过1.7万家科技型中小企业参与该计划。

申常雨表示，下一步将把工作重心从存量专利的“盘点”转向“盘活”，集中精力在“转”字上做文章，在“活”字上见实效，聚焦专利产业化这一工作主线，广泛动员各方力量和社会资源，全方位、深层次、多途径推动专利转化实施，释放专利的市场价值，增强企业竞争力，塑造产业发展新动能新优势。

2023年，我国数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，成为经济增长的重要引擎。作为技术创新的热点领域，数字经济创新也十分活跃。国家知识产权局专利局副局长、战略规划司司长葛树透露，2023年，我国数字经济核心产业的发明专利授权量达到40.6万件，占同期全社会发明专利授权总量的四成半，近五年年均增速达到21.0%。截至2023年底，共有15.5万家国内企业拥有数字经济相关发明专利，较上年增加3.1万家，人工智能发明专利有效量达到37.8万件，同比增速超40%，是全球平均增速的1.4倍。

党的二十届三中全会强调，要加快构建促进数字经济发展的体制机制。葛树说，国家知识产权局已在全国17个省市开展数据知识产权试点，颁发数据知识产权登记证书超过8700件，数据知识产权质押融资金额超过55亿元。同时，国家知识产权局起草了数据知识产权政策性文件，制定了数据知识产权登记管理规范，设计了全国统一的数据知识产权登记证书，加快建立全国数据知识产权登记平台，开发相关的信息化系统，为在国家层面开展数据知识产权登记做好必要准备。

谈及近来备受关注的专利开放许可，国家知识产权局知识产权运用促进司司长王培章介绍，2022年5月以来，国家知识产权局组织开展了专利开放许可试点，截至2023年底试点结束，3200多个专利权人筛选出5.9万多件专利试点开放许可，匹配推送至超11万家中小企业，达成许可项目超1.7万项，有效缓解了高校、科研机构专利转化难和中小企业技术获取难的两难问题。

今年1月20日，新修改的专利法实施细则正式施行，专利开放许可制度全面落地。王培章说，国家知识产权局近日印发了《关于全面推进专利开放许可制度实施工作的通知》，将着力加强政策引导、优化服务内容、完善配套机制。

同时，国家知识产权局出台《专利开放许可实施纠纷调解工作办法（试行）》，引导当事人妥善解决专利开放许可过程中遇到的各种纠纷，并积极协调有关部门，落实专利法规定，对开放许可实施期间的专利年费减免15%，进一步调动权利人实施专利开放许可的积极性。

(责编：杨曦、陈键)

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