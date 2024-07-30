李 禾

原标题：净土保卫战和农业农村治污攻坚战成效明显

土壤、地下水和农业农村生态环境保护关系着生态安全、粮食安全和美丽中国建设。7月29日，在生态环境部举行的新闻发布会上，生态环境部土壤生态环境司司长赵世新说，生态环境部会同有关部门，强化源头预防、风险管控、分类施策、协同治理、先行先试，持续深入打好净土保卫战和农业农村污染治理攻坚战，取得明显成效。

生态环境部提供的资料显示，截至今年6月，全国受污染耕地和重点建设用地安全利用得到有效保障；地下水国控点位Ⅰ—Ⅳ类水比例达到77.8%；“十四五”以来累计完成6.7万个行政村环境整治，已完成3400余个较大面积的农村黑臭水体治理。

赵世新说，生态环境部会同有关部门，从“治、用、养、研、合”五个方面，推进耕地土壤生态环境保护，切实保障老百姓“吃得放心”。

其中，在“治”方面，利用农用地土壤污染状况普查详查、国家土壤环境监测等数据，在受污染耕地集中的县级行政区，整县推进重金属污染成因排查，确定污染源治理清单。比如在23个省份划定210余个区域，执行污染物特别排放限值，整治完成2300余个涉镉等重金属行业企业，支持地方实施400余个土壤污染源头防治项目，土壤重点风险监控点重金属含量整体呈下降趋势。在“用”方面，指导地方落实品种替代、水肥调控、种植结构调整等措施，全国受污染耕地安全利用率稳步提升。在“养”方面，推动化肥农药减量增效，遏制土壤退化趋势。特别是对黑土地这一“耕地中的大熊猫”，建立黑土地生态环境保护综合实验室，加强综合监测和可持续利用研究，推动土壤有机质含量提升和生物多样性提高。在“研”方面，强化科技攻关，提升支撑能力。在“合”方面，建立部门协同机制，加强源头防控、安全利用等。

赵世新说，在“研”的方面，我国建成土壤环境管理和污染控制、土壤健康诊断与绿色修复等一批部级重点实验室，加强理论方法、技术研究和科技成果转化；组织实施区域重金属污染全过程精准识别与通量评估技术等项目，开展污染溯源创新技术集成示范等。

赵世新说，污染地块的开发利用，关系到人民群众的健康，生态环境部始终把污染地块监管当作重点，采取系列举措，保障其安全利用。

其中包括抓严“一个名录”，国家实行建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度，名录内的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目；抓实“一张清单”，将近万个地块纳入监管，督促查明污染，保障环境安全；抓好“一批企业”，将16000余家企业纳入土壤污染重点监管单位名录，推动开展地面防渗、管道可视等绿色化改造，消除污染隐患。

赵世新说，污染地块修复成本高、技术难度大，须因地制宜，统筹自然恢复和人工修复，探寻最佳解决方案。比如北京实施土壤污染绿色管控，将原东方化工厂纳入城市绿心森林公园，自然恢复地块生态功能，昔日化工厂变身“城市绿肺”。

(责编：杨曦、陈键)

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