国家能源集团：上半年保持稳中有进、进中提质发展态势
2024年07月30日09:06 | 来源：科技日报
小字号
原标题：国家能源集团：上半年保持稳中有进、进中提质发展态势
科技日报北京7月29日电 （记者薛岩）记者29日从国家能源集团2024年二季度新闻发布会上获悉，上半年，国家能源集团重大项目有力突破，安全环保形势平稳，经营绩效稳中向好，产业布局持续优化，保持了稳中有进、进中提质的发展态势。新能源装机突破1亿千瓦，“宁电入湘”新能源大基地及配套煤矿、煤电项目全面开工，水电项目加快推进，取得阶段性突破。
据了解，上半年，国家能源集团煤炭产量3.1亿吨，煤炭销量4.3亿吨；发电装机3.33亿千瓦，其中可再生能源装机1.24亿千瓦、占比37.3%；发电量5949亿千瓦时，铁路运输量2.9亿吨，两港装船量1.3亿吨；煤化工产品产量1392万吨；主要经济指标“双过半”，重点区域深耕精勘，为完成全年目标任务奠定了坚实基础。
“面对资源接续紧张、极端天气频繁冲击等严峻挑战，国家能源集团应时而变、破局而立，有效应对能源市场变化挑战。”国家能源集团新闻发言人黄清表示，目前，国家能源集团自产煤继续保持每月5000万吨峰值水平，自2021年10月以来已经在这个高位上连续运行了33个月。
同时，上半年，国家能源集团深化数字赋能和产业协同，保持了集输运高效畅通。其中，一体化出区调运量101.9万吨/日、同比增长8.7％；“疆煤出区”量月均接近200万吨水平，同比增长超64%；铁路运输量、港口出港量和船舶运输量分别同比增长6.7%、8.2%、10.9%。
黄清表示，下半年，国家能源集团将在4个方向形成一批领跑国际的科技创新成果，包括生态低损害、常态少人化、瓦斯低排放的煤炭绿色智能开发，支撑高比例新能源转型的煤炭灵活高效发电，可油化灵活切换、深度集成可再生能源的新一代煤制油气，大规模、安全、经济碳捕集利用与封存等。
(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 有效赋能创新发展 更多高价值知识产权在我国涌现
- 上半年，我国授权发明专利55.4万件，同比增长28.0%； 注册商标246.3万件，同比增长22.0%； 认定地理标志产品和核准地理标志集证商标共111件，登记集成电路布图设计5365件…… 知识产权是国家发展的战略性资源和国际竞争力的核心要素，知识产权领域的改革发展情况备受关注。 7月29日，国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家知识产权局局长申长雨表示，新时代以来，我国全面加强知识产权工作顶层设计，深化知识产权领域各项改革，引领知识产权事业实现一系列突破性进展，形成一系列标志性成果，走出一条中国特色知识产权发展之路，为推动高质量发展提供了有力支撑。…
- 评论
- 关注