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国家能源集团：上半年保持稳中有进、进中提质发展态势

2024年07月30日09:06 | 来源：科技日报
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原标题：国家能源集团：上半年保持稳中有进、进中提质发展态势

科技日报北京7月29日电 （记者薛岩）记者29日从国家能源集团2024年二季度新闻发布会上获悉，上半年，国家能源集团重大项目有力突破，安全环保形势平稳，经营绩效稳中向好，产业布局持续优化，保持了稳中有进、进中提质的发展态势。新能源装机突破1亿千瓦，“宁电入湘”新能源大基地及配套煤矿、煤电项目全面开工，水电项目加快推进，取得阶段性突破。

据了解，上半年，国家能源集团煤炭产量3.1亿吨，煤炭销量4.3亿吨；发电装机3.33亿千瓦，其中可再生能源装机1.24亿千瓦、占比37.3%；发电量5949亿千瓦时，铁路运输量2.9亿吨，两港装船量1.3亿吨；煤化工产品产量1392万吨；主要经济指标“双过半”，重点区域深耕精勘，为完成全年目标任务奠定了坚实基础。

“面对资源接续紧张、极端天气频繁冲击等严峻挑战，国家能源集团应时而变、破局而立，有效应对能源市场变化挑战。”国家能源集团新闻发言人黄清表示，目前，国家能源集团自产煤继续保持每月5000万吨峰值水平，自2021年10月以来已经在这个高位上连续运行了33个月。

同时，上半年，国家能源集团深化数字赋能和产业协同，保持了集输运高效畅通。其中，一体化出区调运量101.9万吨/日、同比增长8.7％；“疆煤出区”量月均接近200万吨水平，同比增长超64%；铁路运输量、港口出港量和船舶运输量分别同比增长6.7%、8.2%、10.9%。

黄清表示，下半年，国家能源集团将在4个方向形成一批领跑国际的科技创新成果，包括生态低损害、常态少人化、瓦斯低排放的煤炭绿色智能开发，支撑高比例新能源转型的煤炭灵活高效发电，可油化灵活切换、深度集成可再生能源的新一代煤制油气，大规模、安全、经济碳捕集利用与封存等。

(责编：杨曦、陈键)
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