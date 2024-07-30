梁乐

原标题：国产重型圆盘耙通过测试

科技日报讯 （记者梁乐）记者7月26日获悉，由江苏大学、宝山钢铁股份有限公司以及北大荒集团众荣农机有限公司等科研院所和企业联合研发的新型国产重型圆盘耙（以下简称“圆盘耙”）在新疆复杂土壤环境试验下性能良好，各项测试数据均达到设计标准。其核心部件与同类进口产品相比，兼具低成本和高性能优势。

江苏大学教授郭顺是圆盘耙研发项目负责人。他告诉记者，圆盘耙已在黑龙江取得预期试验效果。这次在新疆生产建设兵团第十二师二二二团的田间试验数据表明，圆盘耙的耕深稳定在22厘米左右，地表平整度小于2厘米，碎土率高达90%以上。

耙片作为圆盘耙的核心部件，要直接与耕地接触，因此对材质要求极高。此前，受制于原材料性能，国产耙片在作业7000亩左右后就要更换。而性能更好的进口耙片，价格则要比国产耙片高出近1倍。

为突破国产高性能耙片技术，在江苏省高端金属结构材料及装备技术协同创新中心的支持下，江苏大学与宝山钢铁股份有限公司深度合作，通过合金成分设计及冶炼工艺优化，联合研发出低成本高性能的新型农机用硼钢，并在此基础上辅以新型复合热处理及成型工艺，实现了新型耙片的批量化制造。

“经过测试，新型国产耙片的服役周期从7000亩左右延长至10000亩以上，且价格远低于同类型进口产品。”郭顺说。

作为合作单位，新疆农业科学院农业机械化研究所协助江苏大学完成了耙架的结构优化。该研究所智能农机装备研究室主任牛长河介绍，优化后的耙架整机重量和运行油耗显著降低，有利于实现节能减排，推动农业绿色化发展。

现场测试后，由高校、研究机构以及农机制造企业代表组成的专家组对圆盘耙项目进行了成果鉴定。专家一致认为，这款圆盘耙创新性与实用性并重，对于提升我国农田耕作质量与效率、促进现代农业可持续发展具有重要意义。

(责编：杨曦、陈键)

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