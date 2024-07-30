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我国东南地区再添天然气输送大动脉

2024年07月30日09:08 | 来源：科技日报
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原标题：我国东南地区再添天然气输送大动脉

图为漳州液化天然气（LNG）外输管道。国家管网集团供图

图为漳州液化天然气（LNG）外输管道。国家管网集团供图

【新看点】

科技日报讯 （记者刘园园）记者7月28日从国家管网集团获悉，国家天然气基础设施互联互通重点工程——漳州液化天然气（LNG）外输管道工程全线近日正式投产运行。该管道年输气量约42亿立方米，与漳州LNG接收站共同组成完整的天然气储运网络。

这意味着，我国东南地区再添天然气输送大动脉，天然气供应能力显著提升，将为区域经济发展提供强大动能。

“漳州LNG外输管道是漳州LNG接收站的配套设施，也是该站天然气外输的唯一通道。”国家管网集团漳州项目分部副经理沈晓敏说，漳州LNG外输管道全长123公里，起自漳州LNG接收站，终至西气东输三线漳州末站，每年可将来自海上约42亿立方米天然气，输送到全国骨干油气管网。

据介绍，国家管网集团践行绿色低碳发展战略，推动漳州LNG外输管道投产过程数据可视化和管理精细化，成功实现投产期间天然气零放空，减少二氧化碳排放1.41万吨当量，实现绿色投产。

“漳州LNG外输管道工程投产后，将有效发挥‘全国一张网’优势，为周边省份提供区域调峰和应急保供气源，进一步巩固福建省海陆‘双气源’供应格局，提升管网供气稳定性和可靠性。”沈晓敏说，管道有利于海峡西岸经济区推进节能减排工作，对改善环境质量、建设资源节约型和环境友好型社会、实现可持续发展有深远意义。

目前，我国天然气骨干管道系统已经基本成型，形成以西气东输、陕京系统、川气东送、中缅管道和中俄东线为主的骨干管网系统，总里程超5万公里，每年输气能力超3200亿立方米。

(责编：杨曦、陈键)
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